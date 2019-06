À quoi s’attendre pour ce Mondial féminin de football 2019 ?

C’est un fait, en cette année 2019, le football féminin reste un sport moins populaire que le football masculin. Mais, soyez prévenus, ce Mondial qui se déroule en France pourrait bien tout changer…Une récente étude menée par l’institut Nielsen vient de révéler que. Sauf s’il ment, le grand public semble donc intéressé de suivre des matchs d’une équipe féminine de football féminine et quoi de plus engageant qu’une Coupe du Monde dans ce cas ?Cette année plus que jamais,Elles font d’ailleurs figure de favorites dans le tournoi, et ce même si elles n’ont jamais remporté de trophée majeur dans leur histoire.Enfin, on le sait,Le Mondial masculin de 1998 et, plus récemment, l’Euro 2016 l’ont parfaitement montré. Des supporters venus des quatre coins de la France et de tous horizons se regroupaient à chaque match pour vivre un moment de partage et d’émotion autour du sport. Cette année, cela devrait être d’autant plus vrai du fait que le Mondial féminin profite d’une couverture médiatique inégalable, avec pas moins de 25 matches diffusés en clair par le groupe TF1.