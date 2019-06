1/4 de finale : les Françaises ne peuvent pas perdre contre les Américaines

Impossible !



Les Françaises ne peuvent pas perdre le quart de finale de football féminin contre les Américaines puisque celles-ci sont en réalité des Etats-Uniennes...



Quand le Président des USA proclame « Make America great again », c’est un abus de langage qui relève de l’impérialisme linguistique politique, économique et culturel.



"Make America great again" devrait inclure tous les pays d’Amérique du nord, du centre et du sud.

Alors, non, la France ne peut pas perdre contre l’Amérique aujourd'hui.

Le résultat du match, c'est autre chose.



Réponse ce soir !

Nous croisons tous les doigts pour les Bleues.