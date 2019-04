Xavier Chevalier, quand le financement participe de l’œuvre d’art.

rubrique « Shop » et… faites œuvre d’art !

Xavier Chevalier vous invite à contribuer au financement de son projet « Trompe l’œil » à hauteur de 50 euros qui vous vaudront l’acquisition d’une œuvre unique réalisée en série de sa main.Paradoxe ?Grâce à un cache, l’artiste réalise au stylo bille des WAIT tous les mêmes et chacun unique, œuvres d’art dans l’œuvre d’art d’un working progress qui verra franchie l’une de ses étapes avec une participation au Rallye des Bauges 2020 avant que cet exploit artistico sportif ne se développe ensuite en combinaisons artistiques diverses.Au cœur de cette démarche, une véritable relation à la nature, à l’espace, au temps que Xavier transforme en art, supprimant toutes frontières pour créer d’incessants liens humains, artistiques, naturels dans l’entrelacement d’un savant bricolage.Quand les politiques et autres décideurs gèrent, l’artiste digère la réalité et la restitue à sa manière en créant des liens de toutes sortes.Il fond sur le paysage pour se fondre en lui, arborant sur son bolide une œuvre de son père afin de mieux, grâce à cette mise en abyme générationnelle et artistique, créer un trompe l’œil qui démultiplie les possibilités et le jeu. Hommage aussi à Louis Guingot, créateur du camouflage.Nous souhaitons longue vie biologique et artistique à Xavier et verrions bien, le plus tard possible, un WAIT inscrit sur sa tombe ou son urne, signifiant que l’aventure continue et que la transformation de la carrosserie humaine n’est qu’un camouflage de plus accompagnant un changement de vitesse rageur.Le premier dessin a été exécuté à Paris, Gare de l’Est le 1août 2018.Pour l’instant, 268 WAIT ont été commandés et réalisés grâce à 12 stylos bille qui auront créé à la suite 24 kilomètres de trait noir ! Vous avez la possibilité d’en acquérir jusqu’au 10 octobre 2020 !Pour cela, rendez-vous sur le site de Xavier.