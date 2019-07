Vous aimez chanter ? Participez au casting de « N’Oubliez Pas Les Paroles » à Annecy le 4 septembre 2019 !

Les 3 vrais critères qui président à la sélection, c’est la sympathie du candidat, s’il est bavard, s’il rit, s’il est généreux dans ses émotions. Sans attendre forcément qu’il fasse le show. C’est la bonhommie qui prime.



Il y a ensuite la justesse de la voix qui doit être agréable à l’oreille, sans forcément chanter comme Céline Dion...

Le 3ème critère est la mémoire des paroles. Il est de plus en plus important.

Anthony Pinto, directeur de casting depuis très longtemps, nous parle de l’esprit de ces castings ainsi que de l’évolution de l’émission.Nous venons très régulièrement à Annecy depuis quelques années. C’est une ville incontournable de notre tour de France, de Belgique et de Suisse.L’ensemble quand on ne travaille pas, mais avant tout d’avoir des candidats et la volonté d’être très éclectique dans le choix de ces candidats. Les castings sont à chaque fois remplis.Pour la première phase de sélection, qui consiste à chanter au téléphone, le nombre de candidats est presque illimité. Pour la 2ème phase, nous accueillons entre 75 et 150 candidats en fonction du niveau de la sélection par téléphone.Les candidats doivent finalement passer trois grandes étapes pour arriver un jour devant Nagui.Pas vraiment.Je participe à l’émission pratiquement depuis ses débuts et je peux témoigner que les paroles sont de plus en plus importantes. Il ne suffit plus de connaître « Vanina », ou « Les Champs Elysées… mais aussi une chanson peut connue de Michel Sardou, de Joe Dassin, ou bien une chanson récente que les gens n’ont pas encore eu le temps d’apprendre par cœur. On attend d’être bluffé par les candidats.Exactement. Je suis fier de travailler à cette émission parce qu’elle est musicale, et parce qu’elle est dans l’esprit du service public et joue avec la langue française. C’était au départ un jeu qui a évolué vers le divertissement. Quoi de mieux que d’apprendre en s’amusant avec des chansons ? Ça relève de l’apprentissage, du divertissement et aussi de ce que Nagui apprécie particulièrement : le goût du travail. Pendant l’émission, il passe son temps à dire qu’il faut travailler pour mériter de gagner : c’est aussi une belle leçon de vie.Pour ce qui est de mon équipe, je fais attention à ce que mes casteurs et casteuses fassent preuve de philanthropie avec les candidats. Qu’ils fassent preuve de naturel au service de la volonté de s’amuser. Qu’ils soient proches des candidats sans être familiers pour que ceux-ci donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils doivent se sentir en confiance et passer un bon moment. Nous devons faire comprendre au candidat qui n’ira pas jusqu’à la dernière étape qu’il peut et doit travailler pour revenir à une autre sélection. Il y reviendra enrichi de sa première expérience. Nous ne recherchons pas le one shot.C’est le même principe pour l’émission elle-même. Beaucoup de candidats qui ont perdu face au maestro viennent tenter de prendre leur revanche. Ils connaissent mieux les paroles, certains ont pris des cours de chant. Nagui adore retrouver des candidats.Figurez-vous que je rencontre sur le plateau beaucoup de jeunes du public qui me disent « Je regarde l’émission avec ma grand-mère, ça l’aide pour la mémoire. »C’est vraiment positif d’entendre ce genre de témoignages qui nous poussent à faire toujours mieux.Les meilleurs profs, ceux desquels on se souvient, sont ceux qui ont réussi à nous amuser en nous faisant apprendre. Oui, nous devons avoir cette approche dans notre émission.