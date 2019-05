Vive le lapin malin !

On annonce le transfert d’Antoine Griezmann pour 120 millions d’euros.



Un lapin de Jeff Koons a été vendu pour plus de 90 millions de dollars.



Cherchez l’erreur (ou les erreurs).



Ne reste plus qu’à vendre à ces prix-là les pigeons que nous sommes, spectateurs prisonniers de ces marchés indécents et plus artificiels que les paradis de Baudelaire.



Ne seront cependant pas pigeons les spectateurs du Festival International du Film d’Animation d’Annecy qui ont à chaque édition leur content de découvertes, d’émotions et ne vendraient pour rien au monde le lapin devenu l’emblème du Festival.



PS qui n'a rien à voir. Il paraît que Molière a obtenu récemment un François Morel.