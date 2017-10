Vive la vie Au Bureau !

Pourquoi les gens viennent-ils Au Bureau?

C’est un lieu intemporel où tous les publics peuvent se retrouver. Des adolescents, beaucoup de lycéens par exemple, des adultes aussi bien que des personnes d’un certain âge...70, 80 ans. Nous avons deux dames âgées qui viennent régulièrement ; le mobilier, la décoration, l’ambiance leur conviennent. Chacun peut trouver ici de quoi être à l’aise.



C’est confortable, sobre, pas «&tape-à-l’œil»

Le cuir, le bois apportent cette notion de confort avec des nuances nobles, chaleureuses. Le tout donne une impression de cocooning. On s’y sent bien.



Comment concevez-vous votre rôle à la tête de l’établissement?

Je suis un chef d’orchestre avec deux univers bien distincts, la salle et la cuisine. Chacun doit fonctionner séparément et les deux doivent absolument fonctionner ensemble. Ce n’est pas simple, c’est même le talon d’Achille. Depuis toujours, la salle et la cuisine, traditionnellement, ne s’entendent pas. Pourquoi ? Nous avons tous besoin les uns des autres !Nous sommes forcément liés ; alors pourquoi se compliquer les choses ?



Et quand ça marche bien, la clientèle le ressent.

Nous avons bien progressé cet été, bien que la tendance soit apparemment « discrète ». De la dernière réunion est ressortie, soulignée par mes collaborateurs, la fluidité de nos relations comme clef de cette progression. J’ai recours à un cabinet extérieur pour nous permettre de travailler et de progresser en interne. J’avais besoin d’un regard extérieur. Nous allons demander aux cuisiniers de travailler en salle et aux gens de la salle de travailler en cuisine. « Vis ma vie et tu me comprendras !»



L’un des thèmes actuels à la télé, dans les médias, partout est le bien-être au travail.

C’est le thème que nous développons nous aussi depuis une semaine !Nous nous donnons deux ou trois mois pour développer une politique qui va développer le bien-être au travail.

La première étape est de le définir, d’avoir le même langage, la deuxième consiste à l’évaluer. Chaque collaborateur attribue une note sur 10 concernant son bien-être au travail.

Le but n’est pas d’avoir un 10 collectif mais de progresser. Je place toujours l’humain au cœur de mes entreprises.