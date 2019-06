Vicenza et Annecy, une amitié renouvelée

Nous avons ressenti cette même nécessité de notre côté afin d’agir dans la sphère sociale, en lien avec les jeunes pour créer des activités qui nous réunissent ; ce peut être du bridge, le jeu de boules, bien d’autres activités qui appuient la commune de Vicenza dans sa volonté de rapprochement avec Annecy.

L’association ARIA recevait pendant le weekend du 7 au 9 juin 2019 la toute jeune association « Gli amici di Annecy a Vicenza ».Réception à l’Impérial Palace, pour accueillir les amis italiens, pendant laquelle le Président, Fioravante Rossi, nous confie :Notre association a été créée l’an dernier, elle est toute jeune mais compte déjà cent douze adhérents. Nous sommes le partenaire et l’équivalent de l’association ARIA d’Annecy.Nous avions senti à Vicenza ce besoin de créer l’équivalent d’ARIA dont les objectifs relèvent de l’amitié et de la culture. Les communes d’Annecy et de Vicenza avaient mis en place un jumelage. Des années plus tard, Annecy a vu la naissance d’ARIA venue épauler le jumelage grâce à des activités culturelles.Oui, ce sont nos objectifs. Je pense qu’il ne sera pas toujours aisé d’y contribuer mais notre association est née il y a quelques mois seulement, le 15 janvier 2019. Nous souhaitons créer, lancer des initiatives qui relient nos deux villes, partager nos réalités et les transmettre aux plus jeunes, d’où l’importance de notre travail avec le monde scolaire.Je tiens à souligner en tant que citoyen et Président de l’association Gli Amici di Annecy a Vicenza, que nos statuts excluent toute initiative d’ordre politique.Voici les bases sur lesquelles nous voulons construire quelque chose avec l’association ARIA. Et j’y crois.