« Vertigineux, impressionnant, gigantesque »

Tout a commencé jeudi lors du « Before du High Five ». Les riders, plus fous les uns que les autres ont présenté leurs rêves les plus improbables devant près de 800 partenaires et médias à Annecy, au Théatre de Bonlieu pour l’inauguration de cette édition.

Eh oui, le Big Air fait son grand retour dans nos montagnes. Déjà bien connu du public Haut-Savoyard, il continue d’impressionner petits et grands.

Qui dit nouvelle édition dit nouveau thème : LE RÊVE est à l’honneur ! Des riders venus principalement de France et d’Europe viennent côtoyer les étoiles sur le Big air installé sur le Pâquier. Également en nouveauté cette année, les snowboardeurs et les compétitrices telles que les françaises Tess Ledeux ou encore Coline Ballet Baz.

Afin d’offrir un week-end de folie au public annécien, toute l’organisation s’est donnée corps et âme pour faire de cet évènement une édition inoubliable. Quoi de mieux qu’un paysage paradisiaque entre lac et montagne pour accueillir cet évènement ?

C’est donc face au lac que les 30 riders invités ont eu 4 runs (passages) pour impressionner le jury avec leur tricks afin d’accéder à la demi-finale qui se déroulera samedi. En effet, seulement trois skieurs obtiendront leur « wild card » et pourront accompagner les 13 meilleurs riders, déjà qualifiés pour la demi-finale.

Malgré une première journée bien chargée, tout le monde se donne rendez-vous au Bowl pour la traditionnelle Opening Party avec Ikaz Boi et DJ Lucky.