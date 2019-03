"Venise à Double Tour" de Jean-Paul Kauffmann (Equateurs Littérature)

Rencontre avec Jean-Paul Kauffmann venu présenter son livre à Annecy, à l’initiative de la librairie La Procure d’Etincelles





On peut dire qu’à travers Venise vous partez à la recherche de vous-même.

Le livre est construit comme une sorte d’enquête policière…

Mais vous enquêtez sur vous-même autant que sur la ville.

Bien sûr, les églises fermées sont un prétexte. Il y a derrière tout ça une quête, une chasse au trésor, et c’est la chasse qui importe davantage que le but. Il est évident qu’écrire un livre est une façon de parler de soi. Je n’aurais pas pu avoir cette démarche à travers les églises de Rome ou de Naples. A Venise, le rapport aux cinq sens est particulier. Dans le catholicisme, le corps a souvent été exalté mais le catholicisme de Venise est païen, dionysiaque.



Votre enquête est consacrée à la recherche d’un « miroitement », c’est-à-dire d’un reflet changeant, c’est mince, fluctuant et cela évoque un jeu de miroirs et d’images, dans lequel est prise, par exemple, la notion de temps. Votre premier séjour à Venise est pris dans une « vacance » avant le passage à l’âge adulte. Revenir à Venise vous permet de récupérer du temps, peut-être celui de la captivité.

C’est très juste. J’ai recensé pendant ces trois années de captivité toute ma vie passée et Venise a joué un rôle important dans cette remémoration. Ce qui relie ma vie à cette ville, c’est aussi un rapport à l’Histoire. J’écris qu’il n’y a pas besoin de reconstruction du passé à Venise, il est là, il est le vif de l’histoire, au point que j’ai cru, la première fois que j’y suis venu , que les palais étaient des pastiches, qu’ils avaient été refaits. La Scuola Vecchia où le Tintoret a peint « Le paradis », le plus grand tableau paraît-il de l’histoire de la peinture, est un lieu extraordinaire en ce sens.



Pour revenir à l’idée de chasse au trésor, je préfère la quête à la conquête et à la victoire. Un chevalier errant du cycle arthurien dit « Je cherche ce que je ne puis trouver » ; mais je trouve aussi ce que je ne cherche pas, c’est ce qu’on appelle la sérendipité. Je me suis trouvé face à des lieux où il est impossible d’entrer mais qui m’ont été donnés par hasard, notamment le Jardin d’Eden, le jardin privé le plus important, qui ne se visite pas.