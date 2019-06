Une touche d’art avant les vacances ?

Programme du mardi 2 juillet 2019 à 19h

XXIe siècle : l'art contemporain aujourd'hui



Réservation obligatoire

Lieu



Pour clôturer le cycle de cours d'art contemporain, nous vous donnons un dernier rendez-vous avant les départs en vacances !L’autofiction et l’art au féminin.La sculpture du vide, l’esthétique relationnelle et l’art numérique.Retrouver des démarches individuelles et des engagements personnels.[Louise Bourgeois, Sophie Calle, Christian Boltanski, Bruce Nauman, Thomas Hirschorn, Anish Kapoor, Tino Seghal, Xavier Veilhan, Miguel Chevalier…]Participation 3€ / Gratuit pour les -18ans, étudiants, Amis de la Fondation contact@fondation-salomon.com+33 (0)4 50 02 87 5234 avenue de Loverchy - 74000 Annecy