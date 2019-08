Un sacré gueuleton littéraire et gastronomique

Serge Ripert, d’où vient le nom « Potin Gourmand » ?

C’est l’association d’une poterie et d’un restaurant. Le potin désignait une chaufferette en terre cuite. On dit que les femmes qui effectuaient des travaux de couture ou autres se chauffaient, à partir du 16° siècle, autour d’un potin. Le potin au sens de commérage vient aussi de cette origine. Le potin, c’est aussi la convivialité.



Le spectacle de ce soir avec Alain Carré et le duo Bouclier évoque Marc Meneau, chez qui vous avez travaillé.

Il a été mon maître à penser en matière de cuisine. Je n’ai pas participé à l’élaboration du « Sacré gueuleton », mais Marc avait réalisé auparavant le menu de Dodin-Bouffant, le héros de Marcel Rouff, avec plus de vingt plats.



Il y avait toujours ce côté hors normes ?

La cuisine se vivait au quotidien, avec des services au stress et aux enjeux permanents .Il fallait se remettre en question tous les jours. Marc Meneau pensait vraiment la cuisine à travers les cinq sens.



Que traduisez –vous dans votre activité de ce que vous avez appris chez lui ?

La même envie d’être en cuisine au bout de 33 ans, de faire partager des sensations culinaires et autres, d’où la présence d’Alain Carré ce soir, avec qui nous avons fait déjà beaucoup de choses.



On voit que c’est un lieu qui vit.

Je ne suis resté qu’un an et demi chez Marc Meneau mais je retranscris ici ce qu’il m’a appris.



Ce qui signifie que ça a été intense.

Plus qu’intense ! Je me rappelle chaque seconde vécue dans sa cuisine. (éclats de rire et de joie).



On sent votre émotion à cette évocation.

Forcément.