Un petit tour au 7th Element, espace de coworking à Annecy

Plus d'informations sur www.dream-artwork.com

Contact : lesage.lois@gmail.com

Contact : lesage.lois@gmail.com

Discussion avec Loïs, l'artiste qui expose en ce moment au 7th Element.L’un de mes amis a déjà exposé ici peu après l’ouverture du 7th. J’avais d’autres expos en cours mais les choses se sont faites finalement.Ce que je réalise représente le rêve. Je n’ai pas de ligne de travail prédéfinie. Je m’adapte au moment, à ce que je veux représenter.Non, justement ! Les clients partent d’une de mes réalisations qu’ils connaissent, par mes expos précédentes, par mon site et qui les guide dans leur choix, même s’il y a une part d’adaptation quand je vais travailler pour eux. En fonction du lieu d’exposition, les couleurs, la disposition de certains éléments vont varier. Je travaille essentiellement pour des particuliers qui souhaitent décorer leur appartement.80 x 80cm, 1,50m x 50cm..J’en ai fait un récemment ! Un mur de 10 mètres mais plus dans le style graffiti.Loïs, alias Dream, est né le 30 août 1994 à Lyon. C'est à 16 ans qu'il a commencé le graff, qu'il a ensuite développé et perfectionné lors de ses études en arts plastiques dans le sud de la France. Le passage du support urbain à la toile s'est fait très simplement, un jour de pluie : ‘‘il pleuvait, je ne pouvais pas peindre. J’avais des toiles et je m’en suis servi tout de suite’’. Les préférences de Dream vont aux toiles de Zest et celles de Soulages.Il puise son inspiration dans le rêve, représenté comme une succession de fragments liés ou déliés.‘‘Tu changes d’ambiance, d’atmosphère sans savoir pourquoi, ce n’est pas toi qui choisis.’’Dream représente ces changements comme des fractures, dont les délimitations sont manifestes sur ses toiles. Pour montrer ce passage d’un environnement à un autre il recrée des univers compartimentés à travers ses oeuvres.[Certaines toiles de Dream sont exposées en ce moment au 7th Element, n'hésitez pas à passer les voir pour découvrir l'univers de l'artiste mais également le lieu. Jonathan vous accueillera avec un bon café !]