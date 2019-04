« Un léger air de famille » entre le classique, la variété et le jazz

Ce premier avril, l’Orchestre des Pays de Savoie avait « Un léger air de famille » pour une soirée avec Wolfgang, Johannes, Serge et Georges donnée à l'Auditorium de Seynod.



Wolfgang Amadeus Mozart et la Symphonie n°40, dont Clément Lebrun, médiateur, nous expliquait que c’est un truc tout bête. C’est bête une symphonie, au sens de simple, tu pars d’un motif et tu en fais un puzzle, un mariage de timbres et d’instruments. Avec différents mouvements parce qu’il faut bien varier les plaisirs. Des trucs décalés pour échapper au convenu.



Le principe repose sur l’idée de discussion. Tu as toujours en tête ton thème de départ mais tu réveilles sans cesse l’oreille de tes auditeurs en les faisant cheminer dans un labyrinthe.



Voilà, c’est si simple une symphonie !



C’est alors qu’apparaissent sur la photo de famille Johannes Brahms, sa Symphonie n°3 et la Baby Alone in Babylone dont Serge Gainsbourg a accouché.

« Noyée sous les flots,de Pontiacs

De Cadillacs, de Bentley,à L.A.

De Rolls Royce et de Buicks Dans

La nuit métallique

…….

Les strass et le stress

Dieu et déesses, de Los Angeles….



Air que Clément Lebrun fait reprendre à la salle, ainsi que le Habanera tiré du Carmen de Georges Bizet.

Une manière de faire vivre simplement et légèrement la musique, comme lorsque l’on présente une pièce de Molière de cette manière « C’est l’histoire d’un mec… » au lieu de vous la jouer à l’histoire littéraire. Comme lorsque Claude Simon, prix Nobel de littérature, répondait, mi sérieux, mi provocateur, à une question sur l’angoisse de la page blanche, qu’il suffit d’écrire la première phrase et de continuer.

Comme la vie.