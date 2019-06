The Craic Annecy : inauguration et scoop

Inauguration de The Craic le 25 juin 2019.



Vous connaissez Gaylord Pedretti de l'agence Like That ? Il est à l'origine du fameux High Five Festival. Nous le saluons, bavardons, le quittons, revenons sur nos pas. Quelque chose cloche... Un truc inhabituel, qui nous interpelle, mais quoi ?



Et soudain, eureka...

Gaylord est rasé approximativement, ça on a l'habitude, mais il ne porte pas de bonnet !



Enquête discrète, observation du phénomène et conclusion : Gaylord a inventé et teste le bonnet invisible et réfrigérant spécial canicule. De quoi garder la tête froide pour les projets à venir...