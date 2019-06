Stéphane Buron signe la carte du Black Bass à Sévrier

Lorsque qu’il m’a confié la carte du Black Bass il ne m’a pas dit « On va y mettre des étoiles », mais « On va faire de la belle et bonne cuisine. »

…vous risquez de faire bon. » Autrefois on essayait d’en mettre plus, d’en faire plus, mais mon tempérament me fait dire à ma brigade « La simplicité est un art de perfection. » Une pomme de terre sautée, une bonne purée…Il n’y a rien à dire de plus que ça. Faire simple n’est pas donné à tout le monde, embellir un produit sans trop en faire.Je ne connais pas M. Lavorel depuis très longtemps, sept ou huit mois mais j’adore sa recherche de perfection dans la simplicité qui est aussi ma démarche. Il est habillé classe mais cool, tout simple. Ce qui ne l’empêche pas de savoir ce qu’il veut.C’est la curiosité. L’établissement a été entièrement rénové, une autre identité lui a été donnée. Côté hôtellerie il est passé de trois à cinq étoiles, il est normal que ça éveille la curiosité. Nous ne nous mettons aucune pression ; un Bib Gourmand l’année prochaine nous satisferait, éventuellement une étoile l’année suivante, mais ce n’est pas notre objectif principal.La qualité du buffet servi lors de l’inauguration du Black Bass plaide totalement en faveur de Stéphane Buron. La précision dans la préparation, l’assemblage des produits d’une part, la simplicité évidente, par exemple, d’un mariage huître / tartare, d’autre part.La carte du restaurant chante : tataki de thon, tartare de truite… en l’honneur du poisson et des crustacés qu’elle présente sous la forme de ravioles de homard, de filets de bar ou d’omble chevalier.Une ronde de fruits, fraise, rhubarbe, citron, pêche, participe à la symphonie des desserts de saison.Le bar propose toute une gamme de tapas qui associent poissons, produits du terroir, d’Espagne, ou maison. Cocktails avec ou sans alcool, boissons détox viennent compléter l’offre gastronomique pour un moment de détente et de convivialité.Comme la carte actuelle constitue un galop d’essai et qu’elle est appelée à évoluer régulièrement au fil des saisons, rendez-vous est pris pour l’automne et les champignons, dont Stéphane Buron parle avec passion.Le jardin fraîchement planté aura pris de l'ampleur et les luminaires actuels auront été remplacés par ceux dont rêve Emilie, décoratrice de l'établissement.