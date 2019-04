Sevrier BD, une pléïade d’auteurs autour des invités d’honneur

Move-On Magazine rencontre, chez BD Fugue Annecy, Antoine Dompnier, nouveau président de Sevrier BD et Bannister, auteur annécien pour évoquer le salon de Sevrier et la BD en général.

Une discussion animée, passionnante et instructive.



Antoine Dompnier, vous êtes le nouveau président de Sevrier BD. Pourquoi vous lancez-vous dans cette aventure ?

J’y ai participé l’année dernière comme bénévole, pour la première fois. Philippe Pointet, l’un des pères fondateurs et président de Sevrier BD, un collègue de travail que j’appréciais beaucoup, m’a lancé dans cette voie, il m’en parlait depuis longtemps.



Maintenant que vous êtes président et que se profile le premier Festival, ça va ?

Il y a la légère angoisse qui accompagne la concrétisation de tous ces mois de réunions et, peut-être pas de travail puisqu’il s’agit d’un hobby, de préparation qui va aboutir.



Vous êtes pour l’instant dans la continuité de ce qui se pratiquait ?

Je ne sais pas, mais l’association compte beaucoup de membres qui sont là depuis un certain temps. Je ne dirige rien du tout parce que c’est un travail d’équipe.



Vous avez une passion personnelle pour la BD ?

Je suis tombé dedans quand j’étais tout petit. J’ai toujours lu de la BD.



Vous êtes cardiologue, ce qui montre qu’on peut exercer une profession à peu près sérieuse et lire de la BD en même temps.

Je suis d’abord lecteur de BD. Je suis devenu cardiologue par défaut.

(Jean-Jacques Roby, fondateur de BD Fugue, vient préciser qu’il connaît Antoine Dompnier depuis très longtemps et confirme cette passion).



Il y avait à la maison des Pilote que mon père lisait. J’ai découpé quelques numéros en cachette, j’ai relu certaines BD des milliers de fois.



Certains friment en disant qu’ils relisent Proust, vous c’est de la BD.

Ça devient difficile à cause du volume de la production actuelle, il y a sans cesse des nouveautés. Avant, l’accès à l’image n’était pas le même, internet l’a amplifié.



Justement, quel est le rôle d’un salon dans ce contexte ?

Il permet d’abord la rencontre avec les auteurs. C’est la principale valeur ajoutée d’un salon par rapport à la lecture personnelle ; le fait qu’il y ait plusieurs auteurs gomme l’intimidation qu’on peut connaître dans le face à face d’une dédicace en librairie. Un salon permet de faciliter l’approche du public qui peut d’abord observer de loin, se faire une idée, s’approcher.



D’où ce côté familial qu’on remarque à Sevrier. Chacun peut trouver son compte grâce à la diversité des auteurs.

A ceci s’ajoutent les expositions, les animations pour les enfants.



Les expositions permettent, elles aussi, un contact différent avec la BD.

Cette année, Lewis Trondheim expose des dessins originaux. Les néophytes aussi bien que les connaisseurs apprécient toujours de voir le grain du papier, les crayonnés et le dessin finalisé, ce qui permet de constater ce qui a été gardé ou non du dessin de départ, les corrections.

Bannister _ Les vibrations que l’impression ne permettent pas de garder, qu’elle aplatit. Lorsque c’est réalisé à l’encre de Chine, on peut voir la lumière se refléter sur l’encre. Il n’y a pas mieux que ce rapport physique pour s’immerger dans le travail, dans l’œuvre. On voit la manière de travailler, on comprend mieux certaines choses. Une planche de Franquin, par exemple, explose aux yeux. Même en noir et blanc.



On n’est pas dans le même type de contrastes entre un original et une impression qui enlève de la puissance. Avec un original, on prend plus de temps, on accommode de regard, on prend de la distance et on se rapproche : c’est très organique.



A.Dompnier_ C’est comme regarder un original et une reproduction de Soulages…

Qui était exposé à la Fondation Gianadda il n’y a pas longtemps.

Bannister _ Le format de l’original est souvent plus grand que celui de la reproduction, l’effet n’est pas le même.

A.Dompnier _ Mais le fait qu’on dessine de plus en plus sur tablette change cette approche.