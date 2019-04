Salon du Vintage, une rencontre ludique, conviviale, culturelle, une autre façon de consommer

Les 18 et 19 mai prochain se tiendra le Salon du Vintage à Annecy.



Victor Lelaidier, ce sera la première édition locale?

Oui, le Salon a démarré à Paris en 2017, au Carreau du Temple et aux Blancs Manteaux. Nous avons arrêté Paris pour nous consacrer à une tournée en régions pendant deux ans et nous voilà prêts pour reprendre Paris et les régions dès 2020.



Vous créez une addiction au vintage.

Le plus intéressant est la variété de clientèles qui regroupe des passionnés de shopping, des passionnés de vintage, des CSP+ qui veulent acheter une voiture ancienne ou une bellemontre de luxe vintage aussi bien que la jeune étudiante qui souhaite s’offrir des vêtements avec un budget limité à trente ou quarante euros. Et puis il y a les passionnés de vinyles…



On peut dire qu’avec l’esthétique d’une époque, celle des années 70/90 que vous nous proposez, il y a aussi une façon de vivre, une dimension sociologique.

Remettre ce volet sociologique en perspective avec l’époque actuelle est très important pour nous. Consommer vintage consiste aussi à consommer écologique, à acheter des produits qui ont déjà eu leur trace carbone. On revend sans fabriquer.

Il y a aussi une dimension culturelle et de pédagogie quand on voit de jeunes générations qui découvrent Queen et les Beatles, les grands designers, les grandes signatures de la mode, les consoles de l’époque, les bornes d’arcade, les flippers les Solex.

Un salon comme le nôtre permet aussi de lutter contre la déshumanisation de la consommation. Les jeunes recherchent d’ailleurs quelque chose d’originel et d’original à la fois. Les spécialistes pensent à ce propos que la consommation de fast-fashion (Zara, H&M…) va disparaître vers 2028 ou du moins passer en 2° derrière la mode de la friperie.