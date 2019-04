Salon du Livre de Genève 1er au 5 mai 2019

Laurence Brenner, la tête du Salon du Livre de Genève est très féminine. C’est une volonté particulière ?

C’est un peu le hasard. J’ai repris la suite d’une direction déjà féminine et dans les dossiers qui nous sont parvenus pour la direction de la programmation celui de Nine Simon est apparu le plus pertinent.



Est-ce que cette particularité influe sur la tenue du Salon ?

Elle a peut-être une influence sur la finition du Salon, avec un côté plus délicat qui s’exprime à travers les choix artistiques.



Ce qui est intéressant quand on vit de l’autre côté de la frontière, c’est que le Salon est typiquement suisse, genevois et en même temps inscrit dans la démarche de la francophonie.

Genève peut jouer un rôle important dans la francophonie, de part l’implantation des bureaux des Nations Unies, tout proches de Palexpo, ainsi que grâce à la neutralité que ne possèdent pas Bruxelles ou Paris, vis-à-vis notamment de l’Afrique. Le Salon africain s’est ainsi développé considérablement au sein du Salon de Genève…



Depuis longtemps déjà ?

Depuis quinze ans, oui, mais nous lui donnons une nouvelle ampleur, avec de nouveaux éditeurs, de nouveaux supports comme des expositions de BD, des prestations artistiques. Depuis l’année dernière, nous ouvrons le débat sur l’édition africaine, ce qui nous a permis d’inviter un certain nombre de personnalités et de politiques afin de parler de l’édition, de la diffusion.