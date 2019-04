« Royal Corgi », scandalously drôle !

Quant à la créativité et à la cohérence, elles vont de pair pendant toute la réalisation du film car l’équipe de nWave Pictures est relativement réduite au regard des mastodontes USiens, ce qui permet une concertation permanente.



Le film est en tête dans les nombreux pays où il sort, chose remarquable car l’humour est plutôt affaire de culture, de tradition locale et de langage, ce dernier produisant des surprises dans certaines adaptations*. Mais Elisabeth et Donald sont des personnages de portée mondiale, des archétypes en quelque sorte.



Comme Ben Stassen et Ramin Djawadi se connaissent depuis très longtemps, le second a accepté de composer la musique du film. Dans la version française les voix des trois personnages principaux sont celles de Guillaume Gallienne, de Franck Gastambide et de Shy’m. Matthieu Zeller s’amuse à souligner qu’une voix doit être incarnée, qu’elle ne se résume pas à des ondes sonores mais que l’enveloppe charnelle, le milieu social…de l’interprète comptent aussi. Ce qui donne une sorte d’alliance entre le Trône britannique et la Comédie Française !



*Fellini avait piqué une énorme colère en découvrant que, dans l’adaptation de l’un de ses films en français, tous les « porca madone » avaient été repris et traduits !