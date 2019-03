Rencontre chez BD Fugue Annecy pour la dédicace de Sambre VIII chez Glénat

Quand le lecteur pense que la narration s’ancre, se stabilise, vous ajoutez quelque chose qui relance, qui fait exploser ce qu’on croyait savoir.

C’est le travail de scénariste. Greg, le rédacteur en chef de Tintin dit qu’un scénario, c’est facile, il faut trouver une situation, y mettre les personnages et les suivre. Je procède comme ça aujourd’hui parce que le plaisir consiste à se mettre dans la peau de plusieurs personnages. Il y a une dimension d’acteur dans mon métier, à entrer dans la peau de Guizot, mon personnage, et à voir à travers son regard la scène que je vis aussi par l’intermédiaire de Julie ou d’un autre personnage. J’ai alors l’impression d’avoir plusieurs vies, ce qui me permet d’apprendre et m’enrichit.



Il y a des tas de choses que je ne sais pas et une BD me permet de poser des questions. Puisque je ne le sais pas, je vais en faire une histoire ! Voyons voir !

Dans « Le ciel au-dessus de Bruxelles », j’ai essayé de me mettre dans la peau d’une terroriste. J’ai lu les témoignages de celles qui n’ont pas réussi à se faire exploser pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gamines. Il y a cet instant de libido qu’on retrouve au centre de tous les actes de kamikazes : c’est du romanisme, en fait. Cette pureté qu’elles ne trouveront que dans la mort et qui nous renvoie à Antigone. Je voulais donner autre chose que « Une kamikaze musulmane s’est fait exploser » parce que je trouve dangereux et réducteur ce discours. Il faut s’approcher de l’histoire qu’il y a derrière.



Nous parlions de l’ancrage dans l’Histoire et dans le réalisme mais vous y ajoutez cette touche romantique.

L’Histoire est un roman qu’on invente continuellement et qui en dit plus sur le présent que sur le passé. Je me suis intéressé à Robespierre, par exemple, et j’ai lu toutes les biographies sur lui à ce moment-là. Dans l’une d’elles, datée de 1826, l’auteur qui avait connu Robespierre parle de sa voix. En 1860, Lamartine en parle différemment, et ainsi de suite, ce qui vous donne toutes les dimensions qui constituent l’Histoire. On raconte évidemment Robespierre de manières différentes suivant les époques. On sait à la fois tout sur lui et rien. Sa vie privée était publique et je prétends pourtant depuis vingt ans qu’il y avait chez lui une dimension d’homosexuel refoulé…ce qui commence à s’écrire maintenant. C’était impossible auparavant parce que tabou. Monsieur, frère de Louis XIV, on n’en parle pas. On revient à la libido !



Romantisme, libido, il faut y ajouter une force très poétique.

J’espère.



A propos, les yeux rouges, ce sont ceux qui ont refusé de les baisser, ce qui rappelle Prométhée et nous renvoie à la dimension mythologique. Au défi.

Aujourd’hui, nous baissons tous les yeux, ou alors nous ne regardons pas où il faut.

C’est vrai. C’est bien que vous l’ayez vu.



Vous êtes contre le conditionnement, contre le déterminisme et pour la liberté.

Quand on a des enfants, on se rend compte qu’on est né à une certaine époque, qu’on a une culture. La mienne est celle de 68, celle de la Beat Generation. Mon combat est et restera la liberté.