Rencontre avec Lucie Cabanes, « agente matrimoniale pour l’art »

Dans certains courts métrages d’animation, on reprend des thèmes issus de la mythologie et qui constituent une quinzième main…

Oui, mais j’apprécie beaucoup « Cinquante nuances de Grecs » qui passe sur Arte parce que c’est une réappropriation. Contrairement au résidu, elle est drôle et intéressante. Le résidu est l’équivalent d’une boîte de conserve pour se nourrir. On oublie le goût des choses.



Et de cuisiner soi-même.

Revenir à l’origine, à des choses incarnées nécessite un effort. Pour regarder et apprécier un match de foot, il a fallu en apprendre les règles, c’est la même démarche en art. Tout nécessite un petit effort, c’est la conquête des choses.



Au foot, on refait le match au bar, avec l’art, on refait l’oeuvre en en discutant.

Il faut s’autoriser à aller en art. Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas pour eux. Je viens du milieu de l’agriculture et je trouve qu’il y a un vrai lien entre agriculture et culture, ne serait-ce que dans la précarité commune des agriculteurs et des artistes, dans la lutte pour la qualité et contre la mondialisation et le globalisme. Les deux activités impliquent aussi les notions de recherche et d’échec.



Une autre difficulté à entrer vraiment dans l’art, c’est qu’on confond souvent l’art et le marché de l’art. A la télévision, le plus grand média, on parle d’art essentiellement pour les ventes record ou pour les affluences record dans certaines expositions.



Comme pour Toutankhamon en ce moment.

C’est ce phénomène rock, événementiel. L’art et la culture ont besoin de ces moments de surenchère pour exister mais il faut trouver le juste équilibre. Dans l’édition aussi il faut des ventes record pour pouvoir vendre des œuvres plus difficiles et confidentielles.



Alors dans tout ce contexte, est-ce qu’il y a des moments où tu es plus satisfaite de ton travail, de ta fonction ?

Mon travail est une satisfaction permanente. Je fais le métier que je voulais exercer. Je travaille dans le service public et c’est ce qui correspond à mes valeurs. Je crois profondément à la démocratisation culturelle. Voir comment se transforme le regard de ceux qui pensent que l’art n’est pas fait pour eux quand on les y amène est une satisfaction. C’est ce que j’ai réalisé avec des enfants et que je fais davantage avec des adultes actuellement, avec des conférences, des séances art et yoga, des visites guidées.



Un autre aspect de mon travail auquel je tiens beaucoup est le respect autour des artistes et de leur travail, de leur pensée. Le fait de rendre possible une œuvre quand on monte une exposition.



C'est-à-dire ?

Pour Patricia Cartereau, par exemple. Je lui soumets l’idée d’une exposition parce qu’il y a un lien entre son travail et l’histoire naturelle. Je lui propose de visiter nos réserves, elle tombe en amour avec certaines œuvres, ce qui va impulser certaines réalisations de sa part.

Quand on lui passe commande, on ne sait donc pas précisément ce que sera l’exposition.