Rencontre avec Guillaume Giovanetti pour le film Sibel

Le son est très présent, les respirations… sans une note de musique.

Nous avons « fabriqué » du silence, le silence de la forêt avec notre ingénieur du son. On entend par exemple des cigales japonaises à un moment. Nous avions gardé ce son d’un précédent film, il participe à cette ambiance très particulière de la forêt.



Il était évident que la mélodie du film devait être donnée d’abord par la langue sifflée. D’où ce clip pendant le générique de début. Pendant le montage, nous avons essayé diverses musiques mais aucune ne convenait parce que nous nous avons réalisé que c’est la respiration de Sibel qui rythme chaque plan du film en fonction de ses émotions du moment.



L’absence de musique ajoutée renforce la relation vitale avec la nature. C’est un film sur la nature, sur la nature humaine aussi. Sur ce qui nous fait humains.

Ali vient de la ville, Sibel est toujours restée dans son village et, de plus, ils n’ont aucun moyen de communiquer .Nous voulions montrer que, si l’on veut communiquer, on y arrive toujours. Au début de leur rencontre, il y a une dimension très animale, que souligne la fourrure du vêtement d’Ali. Il évoque un peu le loup. Ils se battent, ils se mordent et ils arrivent à tisser un lien riche et profond à travers cette relation animale alors qu’en bas, dans le village, les choses sont encore plus conflictuelles.



Comment s’est déroulé le tournage ?

Comme nous faisions jouer ensemble des professionnels et des non professionnels nous avons pris le temps nécessaire pour établir des rapports de confiance. Nous nous sommes rendus dans le village des dizaines de fois avant de tourner le film et la relation s’intensifiait chaque fois. Nous avons demandé aux villageois de nous raconter des histoires, aussi bien sur la vie quotidienne que sur l’histoire du village. Beaucoup d’éléments du film viennent de ces récits, le Rocher de la mariée, la vieille dame isolée dans sa maison, le loup qui menace le village. Le scénario s’établit dans cet échange et dans cette confiance qui leur permettent de voir que nous ne leur volons rien.



Ils nous ont aidés, on les a employés pour le tournage, comme chauffeurs… nous leur avons tout le temps demandé leur avis sur le scénario, si bien qu’il n’y a eu aucune surprise quand on leur a montré le film.



Deux mois plus tard, Sibel a été sélectionné pour Adana, le plus grand festival de cinéma en Turquie et a remporté trois prix, pour l’interprétation du père, de Sibel et le Grand Prix du Festival.

Le film évoque quelques éléments politiques qui ont suscité un débat. La sortie officielle a eu lieu il y a quelques jours et les retours correspondent à ce qui s’est produit lors des festivals. La Turquie est un grand pays, avec des strates, des couches sociales très variées et la complexité du film, qui n’impose aucune lecture, permet d’ouvrir la discussion.



Le rap final souligne cette complexité. Il intervient après ce temps passé dans un village pour dire qu’il y a d’autres choses intéressantes aussi. Les paroles qu’a imaginées la rappeuse correspondent à ce que pourrait dire Sibel si elle parlait.



C’est un film très local, avec cette langue sifflée, qui n’aurait pas pu être tourné ailleurs, mais le public souligne son côté universel. Il touche tout le monde.