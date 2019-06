Rencontre avec Florian Desaunay qui transmet notre patrimoine en 3D

Ce samedi 8 juin, on sent dans tout Annecy l’ambiance du Festival du Film d’Animation. Au haras, il est déjà possible de plonger dans l’image 3D pour une immersion très appréciée.

Sous un dôme, parmi d’autres expériences d’images virtuelles, Florian Desaunay propose aux curieux de plonger dans l’Histoire.



Vous présentez un court métrage en 3D intitulé « Le Roselet ».

J'y explique l'origine des peuples alpins entre 5000 et mille ans avant Jésus Christ. On commence par un descriptif de leurs origines avant de plonger dans une illustration du village lacustre du Roselet, qui est situé au pied du château de Duingt.



Vous allez vous substituer à tous les professeurs ?

Non, surtout pas (rires). C’est quelque chose qui peut venir en complément…



Pour éveiller l’intérêt…

Exactement. A l’école, j’adorais les moments où les professeurs nous disaient « Aujourd’hui, on va regarder un film sur le sujet que nous étudions. » On passait un moment sympa et ludique. Il se trouve que la réalité virtuelle va dans ce prolongement. Je vois bien un professeur dire « Aujourd’hui, on va parler de la préhistoire dans les Alpes et tester une expérience en réalité virtuelle. » Il ne s’agit pas de remplacer le cours mais de venir en complément.



[Romane vient de reposer son casque de réalité virtuelle, elle confirme que l’expérience est de qualité, agréable, qu’elle éveille la curiosité et donne davantage envie de creuser le sujet que les cours traditionnels.]



Avant la mise en images, vous vous appuyez sur des recherches.

Pour Le Roselet, j’avais effectué des recherches aux archives d’Annecy et croisé différentes informations venant de disciplines différentes pour créer cette reconstitution qui est d’abord une illustration…



Dans l’esprit de…

Exactement. D’autant plus que l’on ne connaît pas grand chose sur ce village, moins que sur d’autres de la même époque situés dans le voisinage. Je travaille maintenant avec une historienne archéologue et ce que nous produisons obtient en amont une validation scientifique.