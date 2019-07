Rémi Forsans : entrepreneur, philosophe, écologiste…

J’ai ouvert un bureau Eurosima à Annecy, qui est devenu la Mountain division de l’Eurosima et s’est ensuite transformé en OSV. À la demande des élus de l’agglomération d’Annecy, et en particulier de Jean-Luc Rigaut, on m’a donné les moyens de créer une structure capable de fédérer les industries outdoor du territoire. Les tentatives « politiques » précédentes avaient échoué.

Après avoir discuté longuement des enjeux actuels, échangé des références, des impressions et trouvé que nos points de vue concordent, l’interview de Rémi Forsans peut débuter.J’aime à considérer que je suis comme un caillou dans la chaussure pour essayer de faire bouger les choses.J’arrive à un moment clé de ma vie professionnelle, qui a été une vie entrepreneuriale mais aussi dédiée à des causes et à des objectifs fédérateurs. Ma toute première présence au sein d’un collectif s’est faite avec la Fédération des industries nautiques. J’ai été membre bénévole de son conseil d’administration. Il y a eu ensuite pendant 16 ans Eurosima, l’association Européenne de l’industrie de la Glisse, qui a d’une certaine manière donné naissance au principe de l’Outdoor Sports Valley (OSV). J’ai été vice-président bénévole de cet organisme situé dans le sud-ouest de la France, je siège toujours au conseil d’administration aujourd’hui. Nous avons alors assisté à l’évolution très rapide des pratiques sportives vers les sports outdoor, santé et bien-être ; ceux-ci allaient eux-mêmes vers les sports action-outdoor qui tendent à mixer les pratiques océans et les pratiques montagnes.Fin 2016, quand je suis arrivé au terme de ma mission qui pouvait alors être managée par d’autres, Anne Schott, ma stagiaire recrutée en 2010, a tout naturellement pris la direction d’OSV. Benjamin Thaller vient tout juste de la remplacer après 2 ans à la tête de l’association.Entre l’Eurosima, OSV, la Fédération des industries nautiques, je fédère les choses et les gens depuis 20 ans. Je suis sorti de ma dernière expérience entrepreneuriale, Baouw Organic Nutrition, dont le projet que j’ai initié m’a échappé, un peu plus riche mais plus attristé par le comportement humain de certains, motivés principalement par le profit.C’est alors que Jean-Luc Rigaut m’a proposé de prendre la direction économique du projet Annecy Mountains. Me voilà reparti dans un projet fédérateur. Mais j’ai aujourd’hui 56 ans, je ne suis pas un homme d’argent, je ne cherche pas à faire carrière au sein de l’agglomération d’Annecy ; je souhaite simplement apporter ma contribution pour aider mon territoire. Il évolue très positivement pour certains aspects puisqu’il est désormais visible internationalement grâce à son lifestyle tourné vers la nature et à des pôles économiques endémiques très solides… mais qui correspondent aux modèles économiques de la vieille économie.Je constate que notre territoire souffre aujourd’hui d’un certain nombre de problèmes qui ont un impact fort sur l’environnement, comme la pollution, la mobilité…J’imaginais qu’Annecy Mountains permettrait d’unir un certain nombre de territoires financeurs de ce projet dans une vision qui repose sur des axes vertueux et valorisants.Il ne m’appartient pas de développer le volet touristique d’Annecy Mountains mais en ce qui concerne le volet économique ma vision repose sur deux axes : l’économie environnementale et le développement international pour créer de l’attractivité économique qualifiée. Parmi les pôles endémiques : l’outdoor, les industries créatives mais aussi la mécatronique, le tourisme, l’agro-pastoralisme… certains sont leaders mondiaux. Ils méritent toute notre attention afin de les conforter au sein d’un projet plus vertueux pour notre territoire.Nous sommes au seuil de bouleversements des comportements humains avec un effondrement possible de notre modèle économique, de notre civilisation qui a inventé la démocratie et ce modèle capitaliste. Il faudra alors rebâtir une société, ce qui nécessite d’imaginer une nouvelle économie. Celle-ci pourrait tout à fait prendre naissance sur notre territoire qui allie l’urbain et la nature et constitue un excellent laboratoire à l’avenir au-delà de ce qui se passe aujourd’hui. Quels seront les métiers de demain ? Comment seront les entreprises de demain ? Vont-elles continuer à abuser des ressources de la terre ? Avec quelle énergie fonctionneront-elles ? Quel type d’ingénieurs vont créer les produits de demain, moins impactants sur l’environnement et sur les ressources ?Ce sont les seules questions qui ont une vraie valeur à mes yeux. Je ne suis pas dans un projet politique… et j’ai malgré tout la contrainte politique. Les élections municipales sont toutes proches.