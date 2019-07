Quetzalcoatl remet au goût du jour les rituels de deuil

On peut considérer cependant que les religions permettent cet accompagnement dans la mort.

Oui, dans la mesure où l’on ne sombre pas dans les dogmes qui, eux aussi, figent tout. Les gens ne se parlent plus, on ne s’y retrouve plus. Le réconfort a disparu.



Il n’y a pas si longtemps encore les rituels réconfortaient, donnaient du sens. Ceci a malheureusement disparu.



Que proposez-vous concrètement ?

La possibilité d’ouvrir une porte, de revivre après un deuil, de considérer que la mort est une voie de transformation.



Vous voulez partager quelque chose que vous avez vécu ; est-il possible de partager une vision et des émotions aussi intimes et profondes ?

Oui parce que nous nous en sommes détachées. A partir du moment où l’on accepte ces émotions qui nous traversent, il est possible de trouver ensuite la bonne distance qui permet de nous désidentifier d’elles pour en parler.



Nous pouvons en parler sans être submergées d’émotions et avec une sorte de gratitude à l’égard des personnes qui nous ont apporté cette ouverture.



Le refus comme le trop plein d’émotions nous paralysent, nous submergent.

Le trop plein est dû à la retenue des émotions jusque-là. Il faut laisser venir les émotions, les vivre, se délester du trop plein, prendre ensuite du recul et les transformer en énergie positive.



Souvent une émotion en cache une autre, comme la colère dissimule la tristesse. Des personnes restent ainsi dans l’une ou dans l’autre sans arriver à les relier pour les dépasser.



On peut dire que le deuil révèle et amplifie ce que nous étions déjà.

Bien sûr, et il nous permet d’apprendre à nous connaître pour nous transformer.



Là nous sommes dans l’accompagnement du deuil. Vous souhaiteriez intervenir avant, aider les gens à envisager leur propre mort et celle de leurs proches.

C’est à nos yeux le plus important, mais tout est mêlé. Quand nous proposons une conférence sur le thème « Mettre de la vie dans la mort », certains sont touchés émotionnellement par ce que nous disons et vont avancer ainsi sur leur propre chemin ; d’autres vont peut-être pouvoir sortir de leur tristesse. Chacun va entendre ce que nous disons à travers sa personnalité, son expérience et sera réconforté de ne pas se sentir seul.



On considère souvent que « faire son deuil » consiste à rentrer chez soi en attendant de pouvoir tourner la page, alors que notre force d’êtres humains est d’être ensemble, de partager. C’est ce que l’on nous dit de nos conférences.