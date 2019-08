Quand le spectacle amplifie les plaisirs de bouche

« UN SACRE GUEULETON »



ALAIN CARRE : comédien et adaptation

DUO BOUCLIER : accordéon et violon

« Quand la vie décide de m’accabler, je sais que je peux faire confiance à un Bandol, à quelques gousses d’ail et à Mozart. »

« To cook is to love again. »

" Un seul mot d’ordre : être modéré à l’excès ! "



Écoutons encore l’un des chefs new-yorkais préférés de Jim Harrison, Mario Batali : " Jim avait un appétit légendaire et rien ne rend un cuisinier plus heureux que quelqu’un qui ne vit que pour manger – et, quand il ne mange pas, pour parler de ce qu’il a mangé, pour chasser et pêcher des choses à manger, ou pour passer du temps, entre deux repas, à évoquer ce que nous venions de manger. "

Tout est dit, ou presque, à l’écoute des conseils bienveillants en matière de bibine et de gastronomie du grand écrivain Jim Harrison (1937-2016).Big Jim (c’était son surnom) parle de gastronomie avec la même verve que lorsqu’il évoque la littérature, la politique, l’amour des femmes ou l’amour tout court. En chemin, il déroule des recettes toujours réjouissantes, parfois inattendues, et fait preuve d’un humour dévastateur à l’égard des pisse-vinaigres de tout poil.Célébrons donc les plaisirs de la table ! Soyons féroce et brocardons l’affadissement du goût et la nourriture industrielle.Jim Harrison ? un Rabelais de notre temps ! à consommer sans modération et avec gourmandise grâce à la complicité des mots, des mets et de la musique !Bon appétit !