Quand la politique rejoint la poésie

Sonnet du trou du cul (extrait de l’Album Zutique)



Obscur et froncé comme un oeillet violet

Il respire, humblement tapi parmi la mousse

Humide encor d'amour qui suit la pente douce

Des fesses blanches jusqu'au bord de son ourlet.

Des filaments pareils à des larmes de lait

Ont pleuré, sous l'autan cruel qui les repousse,

À travers de petits caillots de marne rousse,

Pour s'en aller où la pente les appelait.

Ma bouche s'accoupla souvent à sa ventouse ;

Mon âme, du coït matériel jalouse,

En fit son larmier fauve et son nid de sanglots.

C'est l'olive pâmée, et la flûte caline ;

C'est le tube où descend la céleste praline :

Chanaan féminin dans les moiteurs éclos !

On attribue à Boris Johnson, fervent partisan du brexit et possible futur Premier ministre de la Grande Bretagne (en tout cas, il aura tout fait pour) cette déclaration :Comme les chances de Bojo de devenir Premier ministre augmentent de jour en jour, nous lui rappelons, à titre préventif, ce sonnet de Verlaine.Nous ne doutons pas que Bojo hésitera désormais à se réincarner en olive en devenant Premier ministre.Quant au fantasme de décapitation, nous laissons à chacun(e) la liberté d’une analyse psychanalytique...Audiard avait inventé la formule « Quand les cons voleront, tu seras chef d’escadrille »