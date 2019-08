Pinard et Polar, 2ème édition les 10 et 11 août 2019

Festival Pinard et Polar 2ème édition

Du 10 août au 11 août 2019

De 14h00 à 20h00

Au Château de la Motte à Sigy le Châtel.



Entrée libre

Le but de l’événement ?

Boire la littérature et faire tourner les verres.

Pour le plaisir puisque c’est un événement privé ouvert à tous !

Quand les auteurs échangent avec des vignerons au milieu de libraires, de brocanteurs, de comédiens, d’un chef...Partant de l’idée du Festival Les Pontons flingueurs et Histoire d’en parler d’Annecy, animés par ses amis goûtant particulièrement le polar, Alain Carré, comédien amoureux des lettres et magicien des mots, a eu l’envie de proposer chez lui, au château de la Motte à Sigy-le-Châtel, un événement privé d’été ouvert à tous.Alain CARRE06.07.71.15.4506.70.28.44.13Château de la Motte138 Chemin de la rivière - Hautecour71250 Sigy le ChâtelVoici l’événement tel que présenté par Cluny Tourisme. Dans la catégorie "Brocante/vide-grenier/marchés, foires, dégustations, contes et récits", c’est-à-dire hors catégories.Une hybridation entre « Les Pontons Flingueurs » organisés chaque mois de juin à Annecy par l’association « Histoire d’en parler » et le Clunysois lacustre des vignobles.