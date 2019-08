Pas de rentrée scolaire pour Lou-Ann

Et vous avez fini par ne plus y croire.

Ma femme et moi avions suivi notre scolarité dans le système public et nous avons conscience qu’il fonctionne plutôt mieux que dans d’autres pays. Nous ne sommes pas critiques pour être critiques. Avant d’avoir une enfant handicapée nous ne pouvions pas imaginer les difficultés que nous rencontrerions. Mais notre système est arc-bouté sur des fonctionnements dépassés. Je précise qu’il ne s’est pas acharné plus particulièrement sur notre fille mais que nous parlons de son fonctionnement général à travers cet exemple. Nombre d’enfants handicapés subissent la même situation, avec parfois certaines dérives que nous avons vécues, heureusement pas toutes les années. Certaines ont été extrêmement douloureuses, violentes même.



Il vous est arrivé de vous sentir coupables ?

Oui, dans la mesure où nous avons eu le sentiment de forcer notre enfant à aller là où elle n’avait pas sa place, malgré le discours officiel qui affiche l’inverse.



On vous demandait de jouer un rôle, de participer à une mise en scène ?

Oui, et de participer à une distorsion : d’un côté l’obligation d’instruire notre enfant et de l’autre un système qui fait le strict minimum.



On demande à chacune des parties de faire semblant. La décision que vous avez prise permet de mettre fin à cette hypocrisie.

Et aussi à des violences qu’il est difficile d’imaginer et d’autant plus insupportables qu’elles ne sont pas accompagnées de progrès pour Lou-Ann depuis deux ans. Bien sûr, ses difficultés sont liées à son état mais l’expérience nous a montré qu’elle progressait lorsqu’elle était avec une enseignante motivée et bienveillante, avec une présence adulte soutenue. Actuellement il y a une enseignante formée ou non par classe de 12 à 14 enfants et une aide de vie scolaire : c’est insuffisant.



Dans quelques jours Lou-Ann ne fera pas la rentrée scolaire. Qu’avez-vous décidé à la place ?

Ma femme et moi avons décidé de faire une pause, de nous arrêter de travailler pendant une année pour nous consacrer totalement à Lou-Ann, à ses apprentissages.



D’une certaine manière vous allez être kinés, enseignants, parents, accompagnateurs…

Nous ne voulons pas un jour nous dire que nous n’avons pas fait tout ce qui était possible pour notre enfant.

Nous avons donc décidé de partir, de voyager pour nous concentrer sur nous, pour recréer des liens entre nous. Après toutes ces luttes, nous avons besoin de nous recentrer, de retrouver de la confiance, de la paix et de la sérénité afin de construire un nouveau projet pour Lou-Ann et pour nous, qu’il soit scolaire ou autre mais qui lui convienne et qui lui permette, une fois adulte, d’être le plus autonome possible.



Ces mois de voyage vont être une ouverture, une aventure, des possibilités de rencontres et de découvertes : l’inverse de l’enfermement scolaire.

C’est effectivement le contre pied de ce que propose notre système scolaire, péri scolaire, en centre de loisirs…où tout est fait pour qu’on ne les voie pas trop.

Ce n’est pas parce que Lou-Ann est handicapée que sa vie doit se limiter au Pâquier. Elle a le droit de partir à l’aventure, d’avoir des rêves, de voyager.