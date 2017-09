"On est bien", le salon d'Annecy qui fait du bien

Jean-Marc Cottet vous organisez le salon On est bien. Que signifie cette appellation ?

On est bien dans la vie, on est bien ensemble, on a la possibilité d’aller toujours mieux. Ceci traduit la volonté de se donner une perspective commune.



L’idée d’un salon est justement la rencontre.

C’est plus que la rencontre parce que c’est aussi la découverte. Ce salon répond à l’existence d’une aspiration au bien-être et au bonheur qui transpire dans tous les moments de la vie des gens qui, confrontés à la complexité de la vie, manquent parfois d’outils pour continuer à construire leur chemin dans le bien-être et dans le bonheur. Le salon permet de proposer tout ce foisonnement d’outils qui permettent de continuer sur le chemin du bonheur.



En feuilletant le programme de cette 2° édition, on pense inévitablement à une forme d’écologie humaine parce que vous présentez toutes sortes d’approches qui forment un ensemble.

Pour le magazine de présentation du salon, Jacques Salomé , dans son éditorial, parle d’écologie relationnelle. Le salon répond à cette approche globale, holistique pour aller mieux dans un premier temps et vivre bien.



Le corps et l’esprit sont vraiment reliés dans cette approche.

Oui, sont pris en compte les postures, la nourriture, le spirituel à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle.



Pour améliorer la vie au travail, ne devrait-on pas plutôt changer de modèle de société ?

C’est très juste. Mais le modèle ne changera que si nous changeons nous-mêmes. Si nous changeons notre relation au travail, nous contribuons à changer les choses. Notre pays est extraordinaire mais a construit la relation au travail dans un rapport de force et de domination alors que nous avons tous aujourd’hui les compétences nécessaires participer de manière active et responsable à la vie de l’entreprise à tous les niveaux, du poste le moins qualifié au plus qualifié. Nous avons aussi une aspiration à moins de possession, à moins de consommation.

Pour changer la relation dépassée au travail, il faut que les dirigeants acceptent de lâcher leur ego et que les salariés acceptent de lâcher une forme de "confort" dans lequel ils installés (ou pensent être installés).