Nouvelle ambiance dans le quartier de Courier Annecy

Vous avez 27 ans. A quel âge avez-vous décidé de partir ?

J’avais 21/ 22 ans. C’était le bon moment parce que je n’avais pas d’attache particulière.

Pour composer la carte de The Craic, j’ai puisé dans toutes mes expériences de voyage. Il m’arrivait même de me réveiller pour noter des recettes qui me venaient à l’esprit.

L’idée d’un poulet fumé, par exemple, m’est venue une nuit. Je l’ai écrite de peur de l’oublier.

J’essaie de trouver l’équilibre parfait entre ces souvenirs et les produits locaux, un mix de saveurs qui ne dénature pas le produit. C’est ce qu’on appelle la cuisine fusion que j’ai vraiment découverte en Australie où il y a dix nationalités différentes dans l’équipe de cuisiniers d’un restaurant.



Avec la cuisine fusion, je dirais que je propose quelque chose d’authentique, qui vient du cœur pour faire plaisir aux gens. J’ai travaillé un temps avec Gaël Orieux, un chef étoilé. C’est lui qui m’a appris à recentrer mes assiettes sur les produits et les goûts. On part d’un produit qu’on met en avant et qu’on accompagne des souvenirs qu’on veut faire passer afin que le tout compose une harmonie.



J’aime que les producteurs qui viennent dans mon restaurant soient fiers de leurs produits, qu’ils les reconnaissent ainsi que la valeur ajoutée qui par mon travail.



Cette notion d’équilibre existe vraiment dans les assiettes que nous venons de déguster. Les goûts sont très marqués mais aucun ne l’emporte sur les autres.

Mon domaine d’excellence est la créativité. Certains jours je pourrais écrire des pages de recettes. L’approche est différente dans un étoilé qui nécessite une organisation presque militaire ; j’aime avoir de la liberté, même si je ne néglige pas la technicité. Je veux rester moi-même dans ma cuisine.



Cet esprit se retrouve dans la formule que nous avons partagée : un assortiment de plats, un peu comme un mezzé libanais, ou comme on en propose en Indonésie. C’est le côté décontracté, entre amis, amoureux.

J’aime avoir mes amis, de la famille, des gens sympathiques avec qui discuter et partager un bon repas, me faire plaisir dans une ambiance conviviale.



Les dirigeants du groupe ACCOR me connaissaient puisque j’ai fait partie du groupe de chefs Mercure. Ils m’ont proposé plusieurs projets et j’ai choisi Annecy. Le directeur de l’hôtel me laisse carte blanche pour le restaurant et j’ai vraiment plaisir à m’installer, à développer ma cuisine et à découvrir les produits locaux. Les bières viennent de la Brasserie du Mont Blanc ou des Brasseurs Savoyards, nous servons un whisky local du Domaine des Hautes Glaces, du gin de Cruseilles. Le pain est fabriqué par Yvan et Ulrich Masset à Seynod, au « Comptoir du pain » dont nous vendrons bientôt des produits ici, au restaurant. Nous allons continuer de découvrir, peut-être des sirops, des baies, les plantes des montagnes….



J’ai d’autres idées. En matière de cuisson, dans certains pays, on fait un feu, on y met une pierre qui sert de support de cuisson…idée que les chefs étoilés reprennent !

Je pense aussi aux cuissons à base d’écorces, de pommes de pin, de noix, des associations d’épices qui me viennent en partie de La Réunion où j’ai de la famille, autour de viande locale, de truite que nous fumons sur place.



Je profite pleinement du déclic qui s’est produit grâce à Gaël Orieux quand je suis entré dans le groupe des chefs Mercure. Avant, je faisais ce que les gens voulaient, maintenant je fais davantage ce dont j’ai envie. Je me nourris de toutes mes rencontres pour nourrir les gens.