Nous avons rencontré Christophe Regnault, dessinateur de L’homme invisible

Comment se fait la relation entre le récit et l’image ?

Avec le scénariste ? On est sur l’adaptation d’un roman. Le scénariste a eu à l’élaguer pour ne garder que le plus important, ce qu’il est possible de mettre en scène. Il m’a fait un découpage des 54 pages par album avec les textes et ensuite c’est un travail de cadrage.

Il arrive que le scénariste voie vos images et vous dise « Non, c’est pas ça ? »

En l’occurrence non. Je lui ai montré mon story board dans un premier temps. Il en était content.

Il s’agit d’une histoire très sombre, tant du côté du héros que des gens autour de lui. Personne n’est montré de manière positive. Il n’y a pas de gagnant.

C’est ce qui en fait une histoire originale. Chez Wells, beaucoup de héros n’ont même pas de nom. Il ne s’agit pas chez lui de s’identifier à un personnage mais de comprendre le fonctionnement de l’humain, de cette humanité qu’il y a en chacun de nous. De montrer au lecteur qu’il y a en chacun de nous ce penchant à la malveillance si nous détenions un pouvoir comme celui de l’invisibilité. Le personnage est pétri de contradictions auxquelles il n’échappe pas en devenant invisible !

Il ne semble pas avoir de conscience, d’éthique.

Il croit que l’invisibilité lui confère l’impunité.

On pense à la mythologie. Chaque fois que les hommes ont voulu s’approprier un pouvoir absolu, ils en ont été punis.

C’est ça. Etre invisible, c’est être au-dessus des autres, ressembler à un dieu. Agir selon ses propres désirs sans tenir compte des autres, se couper d’eux.





La couleur joue aussi un grand rôle dans ces deux volumes. La couverture du premier est froide, elle évoque un spectre, un fantôme, l’hiver ; la deuxième fait penser à une mise à mort, au feu du bûcher.



J’avais effectivement dans l’idée une différence entre les deux volumes. Le premier tome se déroule dans un cadre plutôt mystérieux, glauque, angoissant, dans le froid de l’hiver. Le deuxième est plus rapide, une chasse à l’homme s’organise. Avec le rouge orangé, on est dans le danger, dans le feu.

Vous n’avez pas fait de cauchemars pendant que vous dessiniez L’homme invisible ?

Non, c’est un bon compagnon. J’ai beaucoup apprécié de réaliser ce livre qui renvoie à un univers qui me plaît beaucoup, des vêtements d’époque, des hauts de forme, un cadre victorien. Un véritable dépaysement hors du contemporain, une interaction avec la nature hors de nos moyens modernes.

[ Christophe Regnault a de nombreux projets en cours, des commandes de story boards….A suivre…avec intérêt]