Nicky Larson et le Parfum de Cupidon

Pour Stendhal, le « roman, c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin. » Tout d’abord le film de Philippe Lacheau n’est, à l’évidence, pas un roman. Et si miroir il y a , il est sacrément déformant, amplifiant, rigolosifiant, bourré d’effets spéciaux, spécieux qui permettent de passer allègrement du burlesque au burnesque hilarant car le niveau se trouve souvent au-dessous de la ceinture, devant, derrière et plus zigomatiquement drôle au milieu.



Un maelström (une sarabande ?) de gags qui placent Maître Gims au même niveau que Napoléon dans la Culture du monde, montrent Chantal Ladesou sans, font défiler les tests de Rorschach sur une tablette, rappellent le véritomètre de Thierry Le Luron, mettent en scène ce personnage à connotation nazie dont le tic finit par lui revenir à la gueule en un toc définitif.



Les plus jeunes y trouveront une vision rigolote de la sexualité, les autres y verront un miroir pas si déformant que ça de notre société en recherche d’amour. On y décèlera même de la sagesse, voire de la philosophie (à moins que les deux mots aient le même sens ?).