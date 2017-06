Musilac fête ses quinze ans !

15 ans, oui, puisque Musilac est né en 2002, et ce sera donc la 16° édition.

qui a créé Musilac, le festival a bien grandi mais chaque nouvelle édition est un pari. C’est un éternel recommencement parce qu’on accueille des équipes artistiques nouvelles, le public nous suit plus ou moins fidèlement. On recommence donc chaque été sans avoir de certitudes parce qu’on est tributaires de la conjoncture, de la météo, de la disponibilité des artistes. C’est chaque fois une nouvelle aventure.

Quatre jours au lieu de trois cette année pour fêter nos quinze ans et prolonger la fête avec nos festivaliers.

Oui, je vois comment Rémi construit le puzzle de la programmation. Il propose des artistes pluri générationnels pour que Musilac s’adresse à des publics variés, familiaux. On a des artistes « gold », des générations précédentes, comme

, l’un des derniers soul man américains,

qui vient de sortir un nouvel album…des artistes connus des plus âgés mais qui sauront parler aux jeunes ; il y a aussi la nouvelle génération déjà reconnue, notamment

également.. et la génération entre 25 et 35 ans est aussi présente avec

, Justice…Il y a donc la volonté de proposer plusieurs générations et aussi plusieurs esthétiques, de la soul en passant par

. Ce qui fait que si quelqu’un vient sur une journée pour un style ou un artiste, il lui sera possible d’en découvrir et d’aimer d’autres. Le 14 juillet, par exemple, Sting va côtoyer

C’est exactement ça. De longs mois de préparation pour une seconde bouillonnante, tourbillonnante au point qu’on ne se rend pas compte que les trois ou quatre jours sont passés, et après, des souvenirs. Je me rappelle mon premier souvenir à Musilac, en 2010.

. J’ai été frappée par cet échange entre le public et les artistes sur la scène. C’est indescriptible et on a travaillé si longtemps pour ça !

Oui. Même si certains considèrent qu’un grand festival comme Musilac est un peu une usine qui accueille des artistes très connus, chaque édition est un recommencement. Chaque concert est différent, particulier, la somme d’une infinité de petites choses. Et je sens la petite appréhension d’un artiste qu’on accompagne sur scène, quelle que soit son expérience et sa carrière. Musilac représente beaucoup de travail ,de stress, de fatigue mais aussi beaucoup d’émotion avec la récompense d’une belle rencontre entre l’artiste et le public.