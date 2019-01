« Moi Jeu » de et avec Antonia de Rendinger, un régal orgasmique !

Vu le 23 mars 2017 à Paris. Voici ce que Move On écrivait :



Antonia de Rendinger ?



Signalons pour les Savoyards qu'elle est déjà passée à Seynod avec un autre spectacle. Antonia n'est pas très grande mais sa présence, son énergie, son sens du jeu et sa voix occupent toute la scène, la débordent et gagnent le public en cascades de rire.



Le propos ?



Une suite de sketches, sur l'allaitement maternel, l'amour, la sexualité, la séparation...Du féminisme ? Bien au-delà. Intelligemment drôle et superbement écrit, à l'image de ces alexandrins exprimant le dégoût de Cléopâtre lorsqu'elle découvre que César n'a pas laissé de PQ, n'a pas tiré la chasse mais a laissé un superbe étron dans la cuvette des WC .De quoi réconcilier des générations de lycéens avec la coupe à l'hémistiche.



Le sketch de Barbe Bleue est à vous glacer le sang ; quant à celui qui traite de l'orgasme féminin, il met en valeur les talents de polyglotte d'Antonia et, osons le dire, son amour de la langue.



Un régal orgasmique !