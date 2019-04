Mickaël Marin, « On a les pieds en Haute-Savoie et la tête dans les étoiles »

Le succès s’accompagne presque de l’embarras du choix ?

Peut-être, mais c’est aussi toi qui te crées les opportunités. Il y a dix, quinze ans, la dynamique et la visibilité étaient différentes. Plus nous semons, plus nous récoltons, ce qui nous permet de nous positionner, ainsi que le territoire, dans le dynamisme et dans la modernité.



Ta formule « Plus nous semons, plus nous récoltons » est intéressante car elle renvoie au lendemain de la 2° guerre mondiale, à ce moment où Annecy a accueilli toutes les initiatives culturelles et sociales qui produisent encore leurs fruits aujourd’hui.

Quand la manifestation arrive en 1960-Dominique Puthod connaît bien cette histoire- les personnes qui participent à sa création posent à peu près les mêmes constats qui sont les nôtres aujourd’hui. Ils pensent déjà à un musée, aux activités estivales pour les touristes, au grand public auquel ils ne peuvent se consacrer avant d’avoir assis la démarche pour les professionnels.



L’un des tournants qui a réellement engagé la réussite de la démarche-on rejoint là les idées et la volonté de Dominique Puthod- a été le MIFA, qui a permis d’associer la culture, l’art et la rentabilité.

Personnellement je ne les dissocie pas, je n’oppose pas la culture, l’économie. Il ne faut pas oublier que tout part de la création artistique qui débouche in fine sur une traduction économique. La force d’Annecy est d’associer un festival et un marché, deux mondes qui travaillent forcément ensemble. Nous avons créé les conditions de cette rencontre qui permet aux professionnels de réaliser, de diffuser et au plus grand nombre de découvrir le résultat de ce travail.



CITIA, c’est la prise en compte de tous ces paramètres, avec un équilibre entre rentabilité et bien public. Nous sommes bien sur nos deux pieds et nous respectons nos valeurs, c’est important pour moi.



En la matière, il y a eu un moment important quand Jack Lang a été remercié ici, à Annecy, pour son action en ce sens. On le sentait très ému.

C’était en 2016.Une semaine très riche puisque nous avions déjà eu la visite du Président de la République, François Hollande. J’ai eu la chance de pouvoir échanger une bonne heure avec lui avant la conférence. Il était curieux de connaître le développement et les enjeux actuels d’un projet dont il avait vu les prémices dans les années 80. Son idée était de construire une industrie du cinéma en France, il ne pouvait donc que se réjouir de notre succès.



Nous avons souligné l’importance du territoire. Pour la 2° année en 2019 la Clean Tech Week succèdera au MIFA dans les structures de celui-ci installées à l’Impérial Palace.

Effectivement, c’est un prolongement intéressant. Comme d’autres manifestations, nous nous inscrivons dans une démarche environnementale. Nous veillons au volet sociétal, qui s’exprime par exemple à travers la parité, et nous améliorons notre éco responsabilité. La Clean Tech Week en est l’illustration et aussi celle de notre lien avec le territoire.



Je voudrais revenir sur l’ouverture au grand public. Nous avons déjà organisé des avant-premières depuis plusieurs mois, hors festival. Pendant celui-ci, il y aura plus de séances en plein air, dont certaines à Meythet, au haras, des avant-premières de longs métrages d’animation les mercredi et samedi aux Pathé, destinées au grand public au tarif unique de 5 euros la séance, avec la possibilité de réserver son billet en amont.



Aux cinémas Pathé, CITIA a organisé cette année une projection en hommage à Michel Ocelot, qui était présent et m’a confié qu’il se sentait chez lui à Annecy.

Effectivement. C’est la preuve de l’attachement viscéral des professionnels à l’événement et à la ville. Ils reviennent avec plaisir. Quant au grand public local, nous avons négocié pour lui des séances qui viennent s’ajouter à celles destinées aux professionnels, à un tarif unique et avec la possibilité d’acquérir ses places en amont, je le répète.



La conversation continue et confirme la pertinence de l’installation au haras qui décuple la motivation de toute l’équipe de CITIA