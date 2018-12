« Michel Vaillant » Interviews de Philippe Graton / Sacha Fenestraz

Mais la saga familiale, c’est aussi la vôtre.

Oui, il y a des parallèles, c’est vrai. Michel Vaillant et moi avons le même père.



Dans cet album sur Macao plusieurs fils narratifs se rejoignent, la course automobile, la course à la justice et toutes les intrigues, la course électorale au Texas, et puis le fil qui vous fait revenir à Macao sur les traces de votre père. La couverture de l’édition Collector illustre le regard vers le passé, avec l’image du rétroviseur qui donne tout son sens à l’ensemble.

La couverture de l’album classique est un peu plus mystérieuse. « Macao, l’enfer du décor » - je suis très fier du titre (rires) - est une édition augmentée, en tirage limité qui permet de montrer tout le travail de préparation sur le terrain que nous évoquions.



Michel Vaillant véhicule des valeurs très positives.

Le terme est bien choisi !



Autrefois les sportifs étaient considérés comme des gens limités dans leur expression, ou bien ils étaient loués de manière ambiguë, comme Raymond Poulidor, toujours 2°.

C’est drôle que vous me parliez de Poulidor, je viens de l’évoquer en me rendant à BD Fugue. Quelqu’un me demandait qui , dans le monde du cyclisme, était arrivé le plus souvent 2°. J’ai répondu « Poulidor, bien sûr ». C’est en réalité Zoetemelk…et Poulidor n’est que 2° ! Là aussi, il est 2° ! Ce qui est une forme de perfection.



Autour de l’enjeu de la course, vous montrez deux univers, d’un côté la confiance, la mise en valeur des individus, de l’autre la manipulation, la menace, la soumission et ce sont les bons qui gagnent.

Michel Vaillant a été créé dans les années cinquante avec ces valeurs morales qui sont intemporelles. Tout l’enjeu est de respecter ces valeurs du sport, de la famille en les mettant à l’épreuve du monde actuel, notamment dans le monde automobile où le pognon a de plus en plus de place. Le modèle de pilotes comme Fangio est loin, ou Stirling Moss qui levaient le pied pour laisser gagner un Grand Prix à un type dont ils estimaient qu’il avait été victime d’injustice en début de saison. Il y avait cette élégance, ce côté chevaleresque.



Oui, c’est vrai que ce sont les bons qui gagnent avec Michel Vaillant. La différence de cette saison 2 avec les BD de « papa », à tous les sens du terme, c’est qu’on a creusé un peu les aspects psychologiques. Les personnages ont acquis un peu plus de profondeur et de noirceur dans certains cas. Ils ont toujours les mêmes valeurs, qui ne s’expriment plus de manière aussi manichéenne, tout blanc ou tout noir.



Au départ, les personnages n’avaient pas de défauts personnels et ne se confrontaient qu’à des obstacles externes. Les ennuis étaient dus aux méchants. Il est beaucoup plus intéressant pour la dramaturgie d’avoir aussi des obstacles internes qui viennent du héros lui-même, ce qui entraîne plus d’empathie de la part du lecteur. Certains lecteurs nous ont écrit qu’ils préféraient garder les héros dans cette insouciance des années soixante ; d’un autre côté Denis et moi, les scénaristes, souhaitons faire quelque chose de crédible. Et puis les lecteurs d’aujourd’hui ont évolué, ils ont été nourris avec des séries autrement travaillées que Thierry la Fronde. Les séries actuelles n’hésitent pas à développer des aspects plus intimistes ou plus sombres.