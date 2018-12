Michel Ocelot chez lui, à Annecy

Le 22 décembre, c’était un peu noël avant noël car Michel Ocelot était aux cinémas Pathé d’Annecy grâce à CITIA (Image et Industries créatives) pour la projection de « Kirikou et la sorcière » et pour une séance de dédicaces.

Move On a pu poser quelques questions à ce jeune homme de 74 ans.



Didier Devos vient de vous offrir une photo de vous qu’il a faite il y a vingt ans. Quelle impression cela vous a-t-il fait ?

Aujourd’hui, quand je me regarde dans la glace, je ne me regarde pas longtemps (rires). J’étais déjà vieux, dégarni mais on sent une innocence, ou plutôt une honnêteté qui me plaît. Si je ne connaissais pas ce type-là, je dirais « C’est un brave type, je peux lui faire confiance ».



Un type dont toutes les œuvres relèvent de l’univers du conte.

Oui ! Et ce sera comme ça jusqu’à la fin. Le conte est le langage que je sais bien parler, qui me permet tout ce que je veux et de faire joli. J’ai pas honte de faire joli, princesses, fées et dragons. On peut aussi faire passer quelques légères incohérences qui ne sont pas gênantes dans la mesure où c’est un conte, ce qui permet de ne pas perdre de temps et d’aller droit au but. Et sous ces jolis déguisements, je peux vous dire tout ce que je veux et vous ne vous méfiez pas.



Ce qui vous permet de toucher à des choses très profondes.

Je dirais plutôt « naturelles ». Je suis un être humain, j’ai un cœur, une morale, un cerveau qui essaie de réfléchir. J’ai des choses à dire sinon je la ferme. Les choses dont je parle me semblent tellement évidentes, les injustices criantes…S’il y a un camp de concentration à côté, il faut être révolté. C’est aussi simple que ça. Pour « Dilili », le camp de concentration est partout, dans tous les pays du monde. Il est curieux qu’on n’en parle pas plus parce que les guerres, par rapport à ce que les hommes font aux femmes, sont des phénomènes négligeables. Elles font beaucoup moins de morts.



Même si j’ai 74 ans, je suis une personne cohérente depuis ma naissance, je n’ai absolument pas conscience de mon âge grâce à la médecine et à l’organisation socialiste de la France. On me soigne, je me porte bien et je n’ai pas conscience d’avoir à ralentir. Je bouillonne et pour moi la vie est belle.



Avec Dilili, je n’ai pas été politiquement correct. Le film a fait l’ouverture du Festival d’Annecy cette année. Je vis avec Annecy depuis 1969/70. Je n’ai pas raté un Festival depuis, j’ai donné toute ma vie à Annecy, j’ai très longtemps été membre du conseil d’administration du Festival. A mon âge, j’ai eu l’impression que tout Annecy me rendait hommage parce que j’ai bien fait mon boulot.