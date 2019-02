Michel Lingua un éclairagiste dans la lumière

Des gens qui font des études d’italien ?

Pas du tout. Ils sont là par passion et pour être quelqu’un d’autre le temps d’une après-midi. Les filles arrivent au vestiaire complètement destroy, avec des jeans troués, et en revêtant le jupon , le masque, elles deviennent Sissi Impératrice. C’est impressionnant.



On peut parler d’une transmission ? Les plus jeunes vont continuer ?

L’un deux a commencé à quatorze ans, il en a vingt-six. Marie revient pour la cinquième année…Ils reviennent. Ils en parlent autour d’eux, à des amis qui m’appellent pour voir s’il y a des costumes disponibles.

Nous limitons à quinze costumes désormais parce que ma femme et moi nous occupons de toute la logistique, comme je le disais, costume, masque, miroir, accessoires…Les jeunes font surtout leurs masques. Ils adorent ça. Tu as là le masque de Pauline.



Comment se vit le fait d’être costumé ? On est quelqu’un d’autre, à la fois seul dans son costume et aussi relié aux autres personnages.

La rencontre avec les autres est essentielle. La rencontre avant, dans les coulisses. On échange des trucs, des conseils. Les anciens adorent discuter avec les jeunes.