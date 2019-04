Meeting les 27 et 28 avril 2019 : l'esprit VW souffle sur Talloires-Montmin

Ce qui veut dire que votre meeting s’inscrit dans un circuit ?

Le nôtre est le premier de la saison, fin avril donc, et le dernier a lieu fin septembre. Il y en a un tous les weekends sur la France, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne ou la Belgique.

Les gens en profitent pour échanger des pièces, des conseils, parler de leur expérience dans une ambiance à la fois passionnée et conviviale. On vit sur place, on mange sur place, on partage des barbecues, des apéritifs et, d’une certaine manière, tous les véhicules sont en exposition. Chacun peut discuter avec le propriétaire d’un véhicule qui lui plaît. L’échange est constant sur toute la durée du weekend.



Il y a des choses à gagner ?

Le dimanche matin a lieu le fameux tour du lac, et cette 18° édition s’inscrit dans cette tradition. Au retour sur le site du meeting un jury de quatre personnes est chargé de sélectionner les plus belles voitures, cent, cent cinquante qui seront exposées au public le dimanche après-midi. Il y a des modèles particuliers qu’on veut absolument en exposition mais on essaie de panacher avec des véhicules sympathiques, exotiques. Il y a ensuite la sélection d’un top 10.Peut-être pas les plus belles voitures, mais les plus représentatives. L’an dernier, nous avons eu un modèle de 1948, immatriculé pour la 1° fois en 2013!Refait entièrement par son propriétaire suisse qui pleurait pratiquement en nous en parlant ; nous avons eu d’autres véhicules jamais restaurés. Il faut qu’il y ait une histoire, c’est primordial. Comme pour cette voiture refaite à neuf pendant trois ans par son propriétaire qui l’avait achetée pour ses vingt ans. Nous tenons compte de la relation que nous avons avec le propriétaire et de la relation de celui-ci avec sa voiture.



Le fait que nous n’alliez pas au-delà d’un Top Ten montre que ne sévit pas un esprit de compétition.

Celui qui viendrait dans cet esprit serait mis à l’écart. Comme dans tous les meetings, nous privilégions la passion. Pour la partager, nous avons un concert rock à 18 heures le samedi, des Italiens également organisateurs d’un meeting, les « Spaghetti Right ». Ils en profitent pour faire la promotion de leur événement qui se tient plus tard dans la saison.

C’est notre système d’entraide. On n’est jamais seul en rade avec nos VW. Il y a toujours un copain à proximité, prêt à faire le déplacement.