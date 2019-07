Luc Nisset, un enfant d’Annecy

« J’ai agi sous l’emprise de la couleur, c’est ma seule excuse. » Luc Nisset

Je me demande si ce n’est pas un jeu de cubes plutôt que du cubisme, comme en ferait un enfant quand il grandit dans une ville dont l’environnement l’impressionne au point qu’il a envie de se l’approprier. De s’approprier ces jeux qui ont présidé à la construction de la ville.C’est peut-être du cubisme, mais plus ludique que l’avaient envisagé Braque et Picasso.On retrouve les éléments de la ville redigérés par mes soins pour donner une vision. J’ai vécu les six premières années de ma vie au « Paradis », près du Château, du côté médiéval. J’en ai été imprégné.Annecy est d’ailleurs une friandise, une gigantesque boîte de bonbons.Il y a un côté régal et régalade.