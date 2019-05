Lorraine Fouchet présente ses livres dont le dernier « Tout ce que tu vas vivre »

L’idée de bavarder avec Lorraine est née tout naturellement de l’enthousiasme qu’elle a manifesté en découvrant Talloires, bien loin des réactions mesurées que provoquent certains salons.

Enthousiasme communicatif.



Lorraine Fouchet, vous avez été urgentiste.

Pendant quinze ans.



Et vous êtes devenue romancière pour pouvoir faire disparaître des gens en toute impunité après en avoir sauvé.

Maintenant je fais ce que je veux. Avant, j’essayais de sauver tout le monde, j’ai fait repartir des cœurs et c’était le bonheur ; malheureusement on perd quelques fois et on en a le cœur vrillé. Maintenant, je peux sauver, tuer, faire ce que je veux, noyer, flinguer.



C’est un atelier de rattrapage ?

Non, nous allons tous mourir un jour. Quand ils me disaient « Docteur, j’ai peur, je vais mourir », je répondais à mes patients « Mais non, pas aujourd’hui mais dans très longtemps parce que je vais vous soigner et parce que la vie est géniale. Mon dernier livre s’intitule « Tout ce que tu vas vivre ». Il repose sur une lettre qui est un peu comme le testament de vie d’un père qui vient de mourir à son fils de quinze ans. Il lui dit qu’il ne faut pas manquer de savoir vivre. Ne tue pas le temps car il ne meurt jamais, le bougre ; au contraire, fonce, vas-y !



Maintenant je joue avec la vie et je donne des ailes aux lecteurs pour les tirer du côté de l’espoir. C’est moi qui mène le jeu et je pense que les livres sont bons pour la santé aussi.