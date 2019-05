« Les particules », un film de Blaise Harrison en salle dès le 5 juin

Au fond, l’amour est le véritable accélérateur de particules.

Exactement.

[La musique et le son du film traduisent parfaitement cette vision du cinéma et du monde, ainsi que le recours à des acteurs non professionnels laissés très libres de leur jeu.

Si l’on exprime le mystère de la vie et de la nature, le mieux est d’être le plus naturel possible.

La conversation avec Blaise Harrison est passionnante, passionnée, ouverte et elle pétille de ces particules qui forment l’intelligence]

J’ai envisagé ce film sous cet angle dès l’écriture jusqu’à la fin de la post production. A chaque étape j’ai essayé des choses.C’est l’une des données qui m’intéressent beaucoup au cinéma. J’utilise les ralentis, la perception de certains moments qui s’étirent comme à l’adolescence quand on n’a rien à faire, on s’ennuie, le temps se dilate et il se passe des choses à l’intérieur. Ce phénomène peut être dû aussi aux drogues, aux champignons hallucinogènes. On aimerait saisir le temps mais on n’y arrive pas. La durée me permet de faire exister des choses qui sortent un peu du récit, de rendre le spectateur sensible à des éléments qui ne sont pas liés à la dramaturgie ou à l’histoire mais qui viennent la nourrir, nourrir le sentiment d’étrangeté, d’inquiétude comme dans la vie. On attend quelque chose ou quelqu’un et notre regard est attiré ailleurs. J’ai imaginé la construction et le montage du film de cette manière.C’est bien ce que je voulais, montrer que le monde perçu par le personnage principal se dérègle très progressivement, pas de manière spectaculaire, comme ces nuées d’oiseaux, le champ qui se déforme. A cause de la vitre ? peut-on se demander. Jusqu’à ce que le personnage bascule dans un monde déréglé sans que l’on sache ce qui en est la cause. Que devient alors la notion de réel ? Le monde que montre l’accélérateur de particules, la drogue, la folie. Il fallait trouver un dosage, un équilibre très fin.Plus le film avance plus on entre dans l’univers mental du personnage et dans le vertige qui s’empare de lui.C’est une bonne façon de vivre le film car je veux faire appel au ressenti plus qu’à l’intellect. Pendant l’adolescence, on est plus sensible à un monde qu’on découvre ; c’est à partir des sensations que j’ai envie de raconter mon histoire. Je ne cherche pas à apporter des réponses au grand mystère de l’existence mais à partager une expérience un peu folle, mystérieuse, métaphysique, ce qui nécessite que le spectateur lâche prise. Le fil narratif est très simple, c’est une histoire d’amour, mais viennent s’y greffer des interrogations…Les physiciens cherchent la formule qui permet de décrire le fonctionnement de l’univers, la théorie du tout. Ce doit être une formule simple, comme E=mc2. Comme ils sont aussi poètes et philosophes, ils recherchent la beauté.C’est aussi ce que j’ai cherché, faire se mélanger les genres, le documentaire, la fiction, le film fantastique, le teen movie, le film scientifique.Je me suis amusé à montrer les particules comme des brandons venant de la nature, évoluant en pixels numériques. L’organique se transforme en numérique.Ça ne m’a jamais intéressé de suivre un chemin qui aille d’un point A à un point B, tout droit sans qu’il soit nourri. Il faut parfois le déconstruire pour raccrocher certaines choses. C’est le fonctionnement de la mémoire qui n’est pas toujours linéaire pour reconstruire un souvenir.