Les charmes du Marché de l’Art et ses artifices

On a l’équivalent en littérature.

Bien sûr. Il y a des modes, des tendances et des gens qui savent utiliser le système, comme dans tous les corps de métiers.



La valeur d’une œuvre n’est donc pas forcément liée à sa valeur vénale ?

Il y a l’histoire de l’art et l’histoire de l’économie de l’art.

En ce moment, nous connaissons une bulle spéculative très forte. Avec la crise des subprimes, l’argent a glissé de la niche immobilière vers la niche artistique élitiste et monétaire.



Ce sont avant tout des placements.

Les nouveaux millionnaires, de plus en plus nombreux, parmi lesquels des Chinois, collectionnent de nouveaux artistes. La Chine a même créé des bulles spéculatives grâce aux enchères afin de positionner certains artistes au niveau mondial. On ne parle plus là d’histoire de l’art mais d’argent.



Et même de politique.

Parce qu’avec une identité culturelle on se crée du pouvoir.



Comment garder un œil assez frais dans tout ça ?

Moi, avec mes valeurs de démocratisation culturelle et intervenant au sein d’une collectivité, je suis intéressée par ce que nous évoquons d’un point de vue uniquement sociologique. Nous n’aurions d’ailleurs pas les moyens d’intervenir, d’autant plus avec de l’argent public parce que certains artistes montent très rapidement en graine pour s’effondrer aussi rapidement. Nous sommes en dehors de cette bourse, nous construisons l’histoire de l’art.



Il y a plusieurs temporalités qui coexistent.

Une multi temporalité. On le voit avec les artistes dits pompiers, par exemple, montés en graine au 19° siècle, complètement oubliés au début et réétudiés à la fin du 20° siècle. Francis Haskell aborde ce sujet dans « La norme et le caprice. » Le cadre lui-même est sujet de débat. Pendant un temps on a décadrés les toiles pour les présenter autrement, de manière plus moderne, avant de considérer que le cadre fait lui aussi partie de l’œuvre. On revient ainsi au goût de l’époque.



L’histoire de l’art et du patrimoine ne sont pas fixes mais en perpétuel mouvement. A la Faculté, j’ai appris une histoire de l’art occidental. Celle qu’on enseigne aux USA est américaine, en Orient elle est différente.