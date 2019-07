Les Pyroconcerts de Talloires reviennent les 8, 15 et 22 août 2019

Le 15 août est un hommage au jazz. Joshua Burnell qui aura déjà animé le 8 août avec son groupe assurera la première partie. Le concert principal sera consacré à Sidney Bechet, disparu il y a 60 ans.

Le spectacle du 22 dans la baie de Talloires est, lui, d’une autre ampleur. Les effets des feux d’artifices, des jeux de lumière et les lasers prennent leur pleine dimension. Si les artistes sont plus loin du public, c’est qu’ils participent à un spectacle visuel plus important qui repose sur une programmation musicale classique, jazz et tzigane.



Gil Apap, déjà présent l’an dernier, revient accompagné de dix musiciens tous confirmés des plus grands orchestres nationaux, pour donner une ode joyeuse, délurée, dans une sorte de folie.

C’est ça, et aussi au public anglo-saxon très présent à Talloires, avec un petit côté « Je me détends en été sur la pelouse ».Un jazz consensuel aujourd’hui mais qui a d’abord été révolutionnaire et qu’il est intéressant de découvrir en famille. Une soirée très cool qui se déroulera à la plage.Dans un cadre magnifique. Le château de Duingt fera partie du décor et sera un peu illuminé pour la circonstance. L’esprit est convivial et j’aime tout particulièrement la véritable proximité avec les artistes.Après les deux soirées précédentes cool, sympa, la 3ème va exploser de joie.Les gens le ressentent.Je ne peux pas imaginer un Pyroconcert dans un lieu moche !Pour la majorité des gens, un feu d’artifice se suffit à lui-même. Ma conception est différente. J’éclaire les sites qui nous accueillent pour que les gens y jettent un regard nouveau, pour qu’ils les découvrent autrement, de manière éphémère.Oui, et je « joue en direct » avec les musiciens. Rien n’est préprogrammé. Je m’imprègne du style des musiciens pendant les répétitions et je crée le spectacle avec eux dans une sorte d’ « improvisation » , ou plutôt de jeu partagé avec les artistes. Je crois que le public le ressent.