Les « 48 heures sauvages » de Talloires les 1er et 2 août 2019

A Talloires, nous gardons cet esprit. L’adjectif « sauvages » correspond au fait que la nature, le paysage devient le décor du spectacle ou de la performance.

Jusque-là nous n’avions donné qu’un seul spectacle par édition. Cette année il y aura des spectacles un peu partout, à la plage ; un spectacle créé avec la formation professionnelle va se dérouler sur tout le port, nous créons une pièce avec 15 comédiens sur le terrain de tennis.

Renseignements, programme, horaires

sur le site de Talloires





Jules Meary, comédien, nous présente cette initiative très originale : du théâtre nature en immersion totale.J’organise des festivals sur Paris, Avignon contribue à ma programmation. J’y repère des spectacles que j’invite.Au SEL, Sèvres Espace Loisirs. Nous sommes une école de théâtre qui forme des jeunes comédiens, chanteurs et danseurs. Nous avons 500 élèves actuellement. Notre organisation a évolué avec l’option théâtre au bac, ensuite la formation pour les grandes écoles, et qui est sanctionnée désormais par un diplôme.La compagnie des Echappés de la Coulisse est née il y a une dizaine d’années et compte maintenant trente personnes parmi lesquelles les fondateurs et de nouvelles recrues issues de la formation professionnelle. Notre résidence au SEL dure depuis 4 ans et devrait continuer.Nous y sommes bien et y organisons des festivals, dont les 48 heures au SEL à partir duquel nous organisons la version que nous proposons à Talloires. Nous proposons aussi des Happy Hour pour faire venir des artistes, des gens de théâtre autour d’un verre et d’un plat. Nous nous chargeons aussi de la programmation off du SEL. Clémentine de Maistre assure la programmation et nous lui proposons les projets de jeunes compagnies pour la petite salle du théâtre.C’est en relation avec les 48 heures au SEL, 48 heures d’art non stop, dans 8 salles. L’an dernier 300 artistes environ proposaient 69 spectacles, des ateliers… pour une immersion complète dans le monde du théâtre.Nous nous appelons « Les Echappés de la coulisse » parce que nous nous échappons toujours du cadre conventionnel du théâtre pour nous évader dans celui du quotidien ; pour mélanger le rêve à des cadres existants.Non, nous y sommes bien installés et nous y faisons vivre les valeurs du partage à travers nos formations, mais je suis né à Annecy, ma famille y vient en vacances ou bien vit à Talloires, c’est donc un rêve d’enfance de créer ce festival. Et puis nous avons peut-être l’idée de créer des résidences pour les années à venir ; venir par exemple 3 semaines pour des créations sur place avec les gens, en fonction de l’histoire du lieu. Nous avons beaucoup travaillé sur les contes de Talloires, sur les légendes du lac d’Annecy.Et en plus des spectacles, il faut signaler que des ateliers sont proposés à toutes les personnes intéressées.