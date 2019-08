"Le nouveau féminisme" de Barbara Polla chez Odile Jacob

L’ensemble de la consommation capitaliste est basé sur le fait de subtiliser le désir, de le captiver et de désigner des objets du désir forcément inatteignables, jamais satisfaits…



Le capitalisme de consommation cherche à le prendre pour en tirer profit en le détournant de son vrai but qui est la vie elle-même. Pour les femmes, il le détourne de l’homme, avec l’objet femme par ailleurs on vend tout, des habits, des lave vaisselle, des aspirateurs, des voyages, des montres, des voitures… Ce détournement a pour unique but de nous faire acheter ces objets, voiture, voyage qu’on nous montre tellement désirables.



J’aimerais changer cette pensée unique qui consiste à considérer que la fille est une victime désignée et que le garçon est un prédateur désigné.2 à 3 femmes sont tuées dans le cadre domestique, dans le cadre de la famille – on voit à quel point celle-ci peut être toxique - chaque semaine en France (les chiffres sont proportionnellement identiques en Suisse). Je pense que c’est dû en très grande partie à ce conditionnement de victime ou de prédateur désignés dès le plus jeune âge.Il faudrait laisser les filles exprimer leur désir, ne pas les prévenir « Fais attention » lors de leurs premières sorties. Au lieu de cet extraordinaire bonheur de la rencontre de l’autre, de ce moment de transcendance de la rencontre amoureuse et/ou sexuelle, on lui dit « Attention, tu vas rencontrer un prédateur potentiel ! »Si la fille pouvait dire au garçon « Je te désire » sans être immédiatement traitée de putain – c’est le mot que vous avez utilisé tout à l’heure - et sans objectiver l’homme, sans renverser la situation de sujet à objet…La réciprocité est nécessaire, bien sûr.Parce que ça ne fait pas partie des manières de penser l’autre habituellement. Mais au-delà des premières réactions masculines, c’est sans doute plus agréable d’être désiré par sa compagne.Pour moi, la question du désir est centrale. Le terrain de liberté qui consiste à dire « Je désire, ou pas » est une liberté qui reste à gagner.Oui, et un détournement de ce qu’est le vrai désir, cette force vitale qu’est le désir de vivre, de se lever tous les matins, le désir d’écrire, de créer, de baiser, de voyager, de changer le monde : c’est un tout.Pour moi, la réhabilitation du désir consiste à le montrer comme force vitale, comme émotion dans le sens étymologique de quelque chose qui nous meut.C’est pour cette raison que je parle dans ce livre d’érection féminine et masculine. En disant ceci, je pense à Princesse X de Brancusi. Il a sculpté de magnifiques sexes masculins qu’il a appelés Princesse.Absolument.Et Barbara Polla a inventé le nouveau féminisme (rires) parce que la nouvelle cuisine n’était pas son truc.Ce livre est composé de 3 parties. J’ai beaucoup travaillé sur la partie centrale que vous qualifiez d’érudite. J’ai vraiment étudié encore plus profondément que je ne l’avais fait jusqu’à présent tous les féminismes existants, les féminismes classiques, l’universalisme, le différencialisme, l’éco féminisme, l’afro féminisme plus émergents. J’ai aussi donné des noms à des féminismes qui n’en avaient pas encore, comme le féminisme entrepreneurial, le féminisme artiste.