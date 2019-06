Le haras d'Annecy lâche les chevaux pour passer dans la légende

Au haras d’Annecy l’originalité prime. Alors qu’ailleurs il arrive d’avoir l’estomac dans les talons, le haras savoyard désormais sans étalon accueille nourritures gastronomiques et culturelles.



On peut y observer de surcroît le manège des abeilles qui mettent de l’animation avant que CITIA y prenne ses quartiers et qu’une halle gourmande ne remplace la tradition de gourmander canassons et rossinantes depuis longtemps disparus.



Certains, qui n’en manquent pas, affirment avoir vu des esprits au manège inquiétant habiter le lieu la nuit tombée. On y a couturé le temps avec des pièces de théâtre, fait son cirque parfois, reçu en son temps de l’art contemporain.

De fabuleuses légendes naissent de ce lieu mystérieux parce que clos, ceinturé de murs qui font murmurer et qui animent l’esprit des Annéciens avant que l’image animée sous toutes ses formes ne l’enthousiasme.



Tout évolue. Ce lieu autrefois de reproduction sera prochainement un lieu de production, d’images, d’animation, de culture.



Au cœur d’Annecy on ne se contente pas d’histoires, on veut de la légende !