Le haras d’Annecy, du mouvement en perspective

Philippe Deliau,Dominique Puthod a précisé que votre projet a été retenu d’abord parce qu’il répond à toutes les exigences techniques mais aussi pour son élégance. Je pense que celle-ci correspond à la notion de mouvement qui habite toute votre démarche.

C’est mon rôle de paysagiste. Je tiens à préciser que, si j’habite et travaille dans le Vaucluse, j’ai des attaches à Groisy. Il est important pour moi de revenir à Annecy où la question du rapport au lac, du reflet de la montagne, de la relation avec la nature avec cette pelouse du Pâquier qui fait la transition entre ville et nature est essentielle et donc une source d’inspiration pour le parc du haras.



Dans son écriture du 19° siècle, dans sa façon d’offrir une déambulation, le parc constituait un lieu calme au sein du lieu actif qu’était la carrière ; maintenant c’est la ville qui vient dans le parc et nous gardons la notion d’activité parce que le bassin fait vivre l’ensemble de manière dynamique.

Cette composition d’ensemble repose sur une écriture cinétique, une déambulation qui permet de découvrir le paysage au fil des pas et de rompre ainsi avec l’ordonnancement de la ville puisque celle-ci est extrêmement carroyée. Quand on rentre dans le parc, on s’y perd !



S’ajoute à ceci le mouvement de l’eau dans le bassin central, eau qui arrive, se rétracte, créant un bassin animé, immergé dans lequel rien n’est figé. Je continue de travailler avec Gilles Clément, avec lequel j’ai commencé en 1992, et la notion de jardin en mouvement me tient à cœur.