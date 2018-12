Le château-musée d’Annecy sur le bout des doigts

Grâce au mécénat des 4 Rotary-Clubs du lac d’Annecy, le musée château propose désormais au public une maquette tactile. Une miniature à l’échelle 1/200° réalisée en bois par Patrice Berger.



Un « truc » en bois qui voisine avec les tablettes numériques ?



Eh oui ! Une autre façon de découvrir le château, en particulier pour les visiteurs déficients visuels. Les essences de bois, les textures différentes mises en œuvre par Patrice Berger invitent à passer d’un corps de bâtiment et d’un siècle à un autre, permettant ainsi de découvrir du bout des doigts et avec sensualité les volumes et la chronologie de la construction.



Drôle de sensation que cette mise en abyme qui consiste à se trouver à l’intérieur du château et de le voir, maquette, dans son ensemble, toits compris. Un vrai voyage dans la perception et les sensations.

Voyage, d’autant plus que Patrice Berger a eu l’ingéniosité de travailler pour cette occasion le bois récupéré d’une commode venant d’une boulangerie située autrefois au Puits Saint Jean.



Si la culture consiste à transmettre, à relier, à permettre de découvrir, cette réalisation en est un bel exemple, assisté par les Country-Clubs dont l’idéal est de se mettre au service de nobles causes.